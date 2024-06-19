南韓健身房禁「大媽」入內 還列8大判定標準

南韓一間健身房張貼「大媽禁止入內」告示惹議。（取材自Ｘ平台）

一家位於南韓 仁川的健身房張貼公告「禁止大媽入內」，並附上「大媽」的八項判定標準，引發爭議。

韓國先鋒報(The Korea Herald)日前報導，這間健身房貼出的公告還附加了說明：「只有具備教養和優雅的女性才能進入」。

公告中使用了「ajumma(阿珠媽)」這個單字，意為大媽、大嬸，多年來這個詞變得包含貶義，如今一般南韓人會避免在公共或正式場合使用。

健身房列出了區分大媽與女性的標準，表示無論年齡或婚姻狀況，滿足以下條件的人就會被視為「阿珠媽」：

1.不分年齡，喜歡占便宜。

2.無論去哪裡都會引起別人抱怨，但本人渾然不覺。

3.搭公車時會占用孕婦專用座。

4.兩人到咖啡 店只點一杯咖啡，並要求店家多給一個杯子。

5.偷偷將食物垃圾丟進公共廁所或馬桶。

6.捨不得花自己的錢，但花別人的錢就無所謂。

7.記憶力和判斷力不足，說過的話一直重複。

8.跌倒後除了上帝之外不會有人想幫。

健身房老闆在接受採訪時表示，他之所以張貼這個告示，是因為符合上述條件的人給他帶來了巨大傷害。

他說：「一些『jumeoni』(對年長女性的尊稱)把一籃子的衣服帶到健身房洗衣服長達一、兩個小時，導致水費翻倍；還有顧客一邊用水一邊說別人壞話，或是偷走浴巾、肥皂、吹風機等物品；她們還會對年輕女性會員發表性騷擾 的言論，像是說『妳應該很會生孩子』之類。」

節目中有律師認為，老闆此舉未違法，還續指告示內容可能會引起爭議問題，但「健身房方面可能是因為沒質素的顧客太多，才列出這些內容。」

健身房老闆告訴韓聯社：「我並不是想對大齡女性有意見或是仇女。我認為那些遭到激怒的人才是真正有問題的人。」

南韓社會有時會用死板的標準看待女性，從短髮到單身，她們長期以來一直得為一旦做出非傳統選擇而奮鬥。她們認為，男性很少因為類似行為而受到批判。有人認為，大叔同樣可能行止不端，根本沒有必要專門針對女性。