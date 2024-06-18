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歐洲登革熱蔓延 巴黎奧運防蚊遇難關

轉角24小時
埃及斑蚊也是登革熱主要病媒蚊之一。埃及斑蚊及白線斑蚊，偏好於小型水體且表面較粗造的地方產卵。（路透社）
埃及斑蚊也是登革熱主要病媒蚊之一。埃及斑蚊及白線斑蚊，偏好於小型水體且表面較粗造的地方產卵。（路透社）

天氣逐漸轉熱的時候，也是登革熱疫情威脅最大的季節。現在不只是在亞洲，歐洲此刻也正面臨登革熱的危機——傳播病毒的白線斑蚊，從南歐一路擴散到歐洲各國，在義大利、法國、德國、西班牙、希臘等至少13個歐洲國家都有白線斑蚊的蹤跡。

登革熱的歐洲本土病例在近年來呈現上升趨勢，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）指出，原因和氣候變遷的暖化趨勢有關，影響了病媒蚊的分布。然而隨著巴黎奧運開幕的倒數，登革熱疫情升溫的法國，現在也面臨最頭痛的疫情防治難關。

人口移動頻繁 威脅升溫

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）於日前發出警告，隨著氣候變遷、暖化升溫的趨勢，加上歐洲各地人口移動往來的頻率增加，由病媒蚊傳播的登革熱疫情威脅也隨之增加。

根據ECDC的統計資料，歐洲本土病例從2022年的71例，到2023年已增加為130例，對比2010年至2021年之間總共只有73例，有明顯的上升趨勢。境外移入的病例，更是從2022年的1572例，暴增到2023年4900例，是歐盟從2008年開始監測以來的最高紀錄。ECDC擔憂，在今年2024年的夏天，登革熱的案例恐怕還會再增加。

登革熱病媒蚊是埃及斑蚊和白線斑蚊，原本登革熱發生的區域，以亞洲、東南亞、中南美洲、非洲地區為主，而白線斑蚊是東南亞原產病媒蚊，但是在近20多年來，其蹤跡在南歐被發現，一路往歐洲各地擴張，登革熱疫情的傳播也隨之來到歐洲。

2024巴黎奧運7月26日開幕，氣候暖化加上歐洲人口移動頻率增加，登革熱疫情威脅...
2024巴黎奧運7月26日開幕，氣候暖化加上歐洲人口移動頻率增加，登革熱疫情威脅也隨之增加，法國面臨奧運防蚊難關。（歐新社）

從小鎮擴全國 法疫情嚴重

目前對於登革熱最感威脅的歐洲國家就是法國。2022年的71例中，有65例就發生在法國，而今年巴黎奧運盛會又將在夏季展開，屆時可能又會隨著人口跨國移動，增加疫情傳播的風險。

根據法國衛生部的資料，法國最早是在2004年在南部小鎮發現白線斑蚊的案例，在其後十多年間向全國擴散，但是由白線斑蚊傳播的登革熱病例，則是2010年出現首個本土案例，到近幾年才又有增加的趨勢。

因應嚴重化的疫情，以及準備巴黎奧運賽事，法國巴黎在2023年8月底時，進行了巴黎首次的化學噴藥，以求快速防治疫情升溫。今年巴黎奧運將於7月26日開幕，法國當局為此準備加強部分地區的噴藥處理，並且向市民宣導清除孳生源。

登革熱在歐洲的擴散，目前認為影響的因素之一，是氣候變遷影響生物的分布，即暖化、以及暴雨頻率的增加，讓病媒蚊得以找到棲息活動的空間。法國國民議會在2020年發布的研究指出，氣候暖化創造了這些病媒蚊更合適的生存環境，ECDC專家也在今年6月的報告中重申氣候變遷的影響，同時表示：「從登革熱流行國家旅行移入的案例，也不可避免地大大增加疫情風險。」

根據台灣疾管署於2024年5月28日的資料，發現東南亞地區的登革熱疫情，相較於去年同期來得更嚴峻，明顯上升的國家有印尼及馬來西亞。南美洲的疫情也相當嚴重，巴西就有約688萬病例，其他嚴重區域還有阿根廷、秘魯、巴拉圭等國。

白線斑蚊（又名亞洲虎蚊）已在歐洲北部落腳，氣候變遷造成的均溫升高可能是病媒蚊肆虐...
白線斑蚊（又名亞洲虎蚊）已在歐洲北部落腳，氣候變遷造成的均溫升高可能是病媒蚊肆虐的原因。（美聯社）

夏更熱冬更暖 病媒蚊侵歐扎根

歐洲疾管中心主任艾孟(Andrea Ammon)指出，歐洲已經看到氣候變遷如何為蚊子入侵創造更有利的條件，使其傳播到以前未受影響的地區，並導致更多人感染登革熱等疾病。

央廣網報導，艾孟表示，「我們可以看到的是，夏季溫度更高、冬季更溫暖，以及蚊子在目前不存在的地區進一步傳播之間存在關連」。

西尼羅病毒(West Nile virus)2023年在9個歐盟國家的123個不同地區，通報了713例本土感染病例，67例死亡。儘管這個病例數比2022年的1133例下降，但受影響地區的數量是自2018年以來的最高水準。

蚊子向更遠地區傳播

ECDC表示，散播西尼羅病毒的淡色庫蚊(Culex pipiens)原產於歐洲，遍布整個歐盟/歐洲經濟區(EU/EEA)。

ECDC指出，傳播登革熱，屈公病毒(Chikungunya)和茲卡病毒(Zika)的白線斑蚊(Aedes albopictus)，正進一步在歐洲向北、向東和向西傳播，現在13個歐盟/歐洲經濟區國家，已存在自我維持的種群。

歐洲疾管中心指出，傳播黃熱病(Yellow Fever)、登革熱，屈公熱和茲卡病毒的埃及斑蚊(Aedes aegypti)，最近已在賽普勒斯和歐盟幾個最周邊的地區，例如葡萄牙馬迪拉島(Madeira)和法屬加勒比海島嶼(French Caribbean islands)紮根。

歐洲疾管中心表示，「普遍預期，氣候變遷將在很大程度上影響蚊子媒介的疾病在歐洲傳播，因為暖化創造有利於蚊子種群建立和成長的環境條件」。

疫情 巴黎奧運 氣候變遷

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