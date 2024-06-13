我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最強護照排名出爐 新加坡奪冠、美國排在這

川普提出改採「全關稅」 學者：打擊中低收入、富人獲好處

全球最強護照排名出爐 新加坡奪冠、美國第42名

編譯徐榆涵／即時報導
全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名。護照示意圖。
全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名。護照示意圖。

全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名，199個國家中，由新加坡拔得頭籌、義大利緊跟在後，去年奪冠的西班牙則列居第三。美國本次名列42名、台灣69名、中國117名。

VisaGuide.World評估世界199個國家的「護照指數」（Passport Index），以「目的地重要性評分」（Destination Significance Score, DSS）機制評比各國護照使用便利程度，包括免簽證、電子旅行證（eTA）、電子簽證（eVISA）、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數等項目分別評分。

截至今年6月，全球各國最好用的護照是新加坡護照，以91.15分位居第一，免簽入境國家多達159國。第2至10名依序是義大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時和瑞士。

第11名至20名依序為盧森堡、芬蘭、日本、瑞典、丹麥、捷克、挪威、葡萄牙、德國、波蘭。除了新加坡，日本（89.55分）是前20名唯一的亞洲國家。

簽證 新加坡 義大利

上一則

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛

下一則

英首相蘇納克與義總理梅洛尼 G7峰會「熱絡互動」遭調侃

延伸閱讀

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
美國奧運花泳選手 多重篩選沙裡淘金

美國奧運花泳選手 多重篩選沙裡淘金
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
美重新開放網路更換護照 每日限量申辦

美重新開放網路更換護照 每日限量申辦

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡