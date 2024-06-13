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奉子成功綁住名校男結婚 她以為人生無憂一看薪水卻傻眼了

世界新聞網／輯
一位女性想找高學歷男性當老公，卻在婚後發現經濟狀況遠遠不如預期。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）
一位女性想找高學歷男性當老公，卻在婚後發現經濟狀況遠遠不如預期。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

在現代社會裡，學歷並不代表一切。就算頂著名校光環，出社會還是各憑本事，並非名校出身就能過著光鮮亮麗的生活。也可能因為經濟問題，鬧出婚姻上的糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名臯月的37歲日本女性，過去高中時期成績不好，只能勉強就讀一間招不滿的後段私立大學，讓她決定在未來，一定要找到一位學歷漂亮的男性結伴。在經歷過一些失敗後，最終透過聯誼，認識到一位名校慶應大學畢業的男子。

臯月認為這位男性條件、外貌都有符合需求，很快就鎖定對方展開積極攻勢，聯誼當天就趁著酒意發生了關係。為了綁住對方，兩人日後又相約了好幾次，讓臯月很快就懷上身孕。儘管男方一度考慮放棄小孩，但由於自己的公司和交友圈，都被臯月所掌握了，害怕醜聞傳出去，只好決定奉子成婚。

就在臯月以為人生成功逆轉時，卻在結婚之後，才發現丈夫雖然頂著高學歷，工作單位看起來也還算得體，但30歲的他，實際年薪卻不到400萬日圓（約相當於美金25528元），而且還得扣掉很多勞保等等的，實際收入又更低，比她原先預想的還要貧窮。

儘管丈夫公司看年資，日後還有調薪的可能，但在這麼捉襟見肘的狀況下，臯月還是得在外打工貼補家用，直到丈夫40歲左右，才辭職改當家庭主婦。儘管如此，家中的經濟狀況依然稱不上寬裕，兩人平時很少旅遊，就算出遊，也可能只是到公園之類的地方玩玩而已。儘管和丈夫並沒有什麼衝突，但生活也沒什麼特別的樂趣，讓臯月對這場婚姻，感到有些懊悔。

日本

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