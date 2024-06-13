生前受病痛折磨盼安樂死 法國歌手馮絲華哈蒂罹癌過世、享壽80歲

法國國寶級歌手馮絲華哈蒂去世，享壽80歲。(美聯社資料照)

法國風靡半世紀的國寶級歌手馮絲華哈蒂（Francoise Hardy）抗癌多年後去世，享壽80歲，她的獨子在Instagram證實母親死訊。法國各地及國外歌迷紛紛表達哀悼。

法新社報導，多家報紙頭條新聞都以她1968年的熱門歌曲「如何說再見」（Comment te dire adieu）作為標題，報導她的死訊。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）也發聲明讚揚馮絲華哈蒂是「年輕人的偶像，為法國歌曲的經典」。

馮絲華哈蒂的歌迷分布在世界各地，「滾石雜誌」（Rolling Stone）去年公布史上最偉大200位歌手，馮絲華哈蒂是唯一上榜的法國藝人。

馮絲華哈蒂歌唱生涯超過50年，發行將近30張錄音室專輯，也接演不少電影和舞台劇 作品，1962年發行的「所有男孩和女孩」（Tous les garcons et les filles）為法式香頌經典。

馮絲華哈蒂歌唱生涯超過50年。(美聯社資料照)

她不僅為當代全民偶像，也是許多藝術家、演藝人員的靈感女神，風靡全球。美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）更視其為夢中情人，撰寫情書給她。2018年，她推出第28張專輯，成績依舊亮眼。

馮絲華哈蒂患有淋巴癌和咽喉癌，無法產生唾液，自行吞嚥已十分困難。她去年12月公開致函馬克宏，要求合法化安樂死。這封描述病情心境的信件情真意切，也再次掀起法國對安樂死的辯論。

兒子杜通克（Thomas Dutronc）去年11月接受法媒訪問時表示，母親已無法忍受。經歷了50多次放射治療的馮絲華哈蒂形容自己，「被囚禁在軀體內，等待終結」，希望能立法縮短「承受無用痛苦情緒」的時間。

12月14日馮絲華哈蒂向「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）透露，目前處境像是場「惡夢」，並「希望能儘快，用快速地方式離開」，呼籲法國儘快立法讓安樂死合法。