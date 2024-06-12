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星鏈深入亞馬遜 當地社區便利與犯罪禍福並存

中央社聖保羅12日專電
圖為SpaceX 火箭在美國佛羅裡達州發射升空，運載星鏈衛星進入太空。(路透)
圖為SpaceX 火箭在美國佛羅裡達州發射升空，運載星鏈衛星進入太空。(路透)

世界首富馬斯克旗下衛星網路服務「星鏈」將數位時代帶進亞馬遜雨林，為從前與世隔絕的原住民和傳統社區帶來生活上的便利，同時也衍生犯罪和文化衝擊等不利影響。

馬斯克（Elon Musk）2022年5月宣布將在巴西北部推出自家美國太空探索技術公司（SpaceX）旗下「星鏈」（Starlink）網路服務，透過低軌道衛星群，為偏遠地區的居民提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務。

根據巴西國家電訊管理局（Anatel）的數據，目前北部7州已裝置近4萬組網路天線設備，其中3/4的存取點（Access Point）位於亞馬遜內陸地區，將數位時代引進數百個原住民和傳統社區。

星鏈提供的高速網路和穩定性，確實為亞馬遜雨林深處帶來許多好處，除了可連接遙遠地區的生產活動外，還可使用Pix銀行轉帳服務和刷卡機進行普通商業交易，改善工作條件，促進偏遠地區的經濟成長。

巴西權威雜誌「觀察周刊」（Veja）引述亞馬遜州工業中心物流督導羅查（Augusto César Rocha）指出，星鏈對光纖結構有限的內陸地區尤其重要，雖然北部各州首府已擁有光纖基礎設施，可以進行高效連接，但通過衛星網路才可以將亞馬遜內陸地區與巴西全國整合在一起，促進溝通並提供更平等獲取科技的機會。

亞馬遜行政管理廳長巴波薩（Fabrício Barbosa）表示，除了經濟好處外，拜衛星網路所賜，當地政府也在公共服務領域取得進展，例如推出線上醫療諮詢原型計畫，以及通過網路電視服務改善居家線上學習。

儘管衛星網路為亞馬遜地區帶來好處，但同時衍生一些挑戰和負面影響。星鏈的通訊現代化也可能促進幫派和組織犯罪在森林的活動，藉由網路更有效地策劃犯罪行動，即時監控稽查隊的動向，加深當局打擊非法活動的難度。

網際網路普及和數位文化帶來另一個令人擔憂的後果，是對亞馬遜傳統社區的社會文化衝擊，包括原住民的生活方式、信仰和習俗等。例如TikTok和網紅的出現，直接影響這些社區居民與外界和自身文化的關係。

面對星鏈網路對亞馬遜帶來的正負衝擊，在科技發展和當地環境和文化保護之間取得平衡，更加刻不容緩。

巴西環保署（Ibama）稽查行動主管羅斯（Hugo Loss）指出，實施稽查和打擊組織犯罪的政策，配合有意識的數位教育和保護當地文化計畫，可以幫助確保在不影響原住民身份認同和環境平衡的情況下，享受網際網路帶來生活的便利。

亞馬遜 巴西 原住民

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