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日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

中央社東京12日綜合外電報導
WEF公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，敬陪G7成員國末座。(歐新社)
WEF公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，敬陪G7成員國末座。(歐新社)

世界經濟論壇（WEF）公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的125名略微改善，但依舊敬陪G7成員國末座。

日本朝日新聞報導，報告書從教育、健康、政治及經濟4大領域，分析受調查國家男女平等程度。如果將男女完全達到平等狀態視為100%的話，全球達成率約68.5%，較2023年改善0.1個百分點。

雖然全球男女平等在經濟領域有改善趨勢，但在政治領域則呈現停滯。世界經濟論壇估算，若照目前的進度，全球要花134年才能達到男女完全平等。

日本今年男女平等達成率為66.3%，較2023年成長1.6個百分點，但如果單看七大工業國集團（G7）成員國，日本的全球排名比居87名的義大利還低了不少，敬陪G7末座。

儘管受調查國家數目有所變化，但日本的全球排名從2006年開始公布報告書以來呈現下滑趨勢。由於達成率變動不大，實際情況就是日本在致力性別平等方面落後其他國家。

日本經濟新聞報導，日本今年全球排名較去年上升7名，主因是在政治領域被認為稍有改善。日本在政治領域排名從去年的138名上升到今年的113名，所以拉抬綜合排名。

日本目前內閣成員包含首相在內共20人，女性閣員有5人占1/4，比起去年受調查時的占比8.3%明顯改善。至於經濟領域排名為120名，跟去年的123名差不多；教育領域今年排名72、健康領域排名58。

但日本女性在擔任議員及企業管理職的比率依舊很低，且在類似職務女性薪資遠不如男性等，都是日本在性平方面存在的課題。

日本 G7 義大利

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