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橘貓胖到10公斤 被送去水療減肥…還真的見效了

綜合報導
主人多次為貓咪摩西節食減肥，可是總不成功。(取材自臉書)
主人多次為貓咪摩西節食減肥，可是總不成功。(取材自臉書)

家裡的胖貓懶得動，又想讓牠減肥？水療或許是個好辦法。英國一隻9歲的肥貓，由於體重嚴重超標，主人擔心其健康，強制送至獸醫中心進行水療減肥，想不到效果意外的好。

這隻名為摩西（Moses）的貓，體重與法國鬥牛犬一樣重，可說是嚴重超標，但牠喜歡宅在家，拒絕外出或鍛鍊，儘管主人對牠進行了無數次節食，牠的體重卻不減反增。

負責監測摩西減肥進度的獸醫中心員工表示，摩西的掉磅情況還算滿意。(取材自臉書)
負責監測摩西減肥進度的獸醫中心員工表示，摩西的掉磅情況還算滿意。(取材自臉書)

主人將摩西帶至埃文維爾獸醫中心（Avonvale Veterinary Centre）進行嚴格的「水療減肥」，其實就是逼牠「游泳」。獸醫中心的工作人員先讓摩西在特製水缸裡的跑步機上走動，同時水位慢慢上升，接著再讓牠游泳，進行全身的鍛鍊。獸醫員工表示，不會讓摩西進行太激烈的減肥。六周後，原本10公斤的摩西，瘦了1公斤。

摩西的減肥之旅開始了。(取材自臉書)
摩西的減肥之旅開始了。(取材自臉書)

摩西的主人珍娜喬希（Jenna Joshi）表示，摩西的改變是肉眼可見，不僅身形變好，也變得更有活力。重要的是，摩西似乎也挺爭氣，現在的牠已經可以將跑步機調整成斜坡模式，還會乖乖地等水位上升主動游泳。

摩西努力做水療減肥。(取材自臉書)
摩西努力做水療減肥。(取材自臉書)

如何解決家中寵物超重問題？獸醫中心員工表示，最好的方法就是控制牠們的進食量，從一開始就不要讓牠們變胖，因為寵物減肥要花很長的時間。

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