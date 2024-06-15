不靠港、不補給7個多月 24歲日男獨駕帆船繞地球1圈

24歲日本男子木村啟嗣獨駕帆船繞地球一圈，刷新日本紀錄。（取材自Instagram）

日本 24歲男子木村啓嗣駕駛小型帆船，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」航行地球一圈，從去年10月在日本兵庫縣出海，經過七個半月後，在近日平安返抵日本，同時寫下日本最年輕完成此壯舉的紀錄。

中央社引述日本讀賣新聞報導，木村啓嗣2023年10月22日從兵庫縣西宮市的新西宮遊艇碼頭，駕駛長度約12.5公尺的帆船出海。整個行程中主要吃船上備妥的食物，航行時所需電力則仰賴太陽能等方式發電。

在航行約5萬2000公里後，木村成功在出海第231天的2024年6月8日下午2時40分，返回日本和歌山縣外海的終點紀伊水道。

日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，並於8日下午2時40分平安返日，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。（取材自Instagram）

曾任自衛官的木村今年24歲9個月，改寫了1994年3月由現年57歲的海洋冒險家白石康次郎創下的「26歲10個月」日本最年輕紀錄。

木村啓嗣在上岸時受訪時表示，心中滿是喜悅與安心，「沒有什麼比活著回來更好了」。對於打破紀錄，木村說，雖然很開心，但想到跟白石創紀錄時代的設備與裝備都截然不同，「我反而更加（對白石先生）充滿敬意」。

日本24歲男子木村啓嗣2023年10月從兵庫縣西宮市啟航，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，8日抵達終點。（取材自Instagram）

隔天木村出席紀念記者會時表示，在整個航程中瘦了約12公斤，達成目標的喜悅愈發強烈，「很高興能夠完成」。談到航程中的艱辛，他表示，「很難有充分的睡眠時間」，常常才入睡三分鐘就因為風向改變被鈴聲叫醒，而且「思考愈多就變得愈消極，在繞行地球一圈的過程中，不安與孤獨是最大的敵人」。

木村啓嗣是大分縣日出町人，高中時代就曾加入帆船社出賽日本國民體育大會，並在畢業後一度成為海上自衛官，最後進入目前的公司服務，並在公司社長等人支持下完成這次的獨駕帆船挑戰。