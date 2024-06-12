美二手店4.99元買Gucci包 現值500元

一名女性在阿拉斯加二手店以4.99元買到一只看似真品的古馳1961年「賈姬」手包，貼上網求問真假，網友們紛紛表示羨慕。（取自Reddit）

一名愛好時尚的女性在阿拉斯加州 逛二手商品店，結果發現一只1961年設計的「古馳」（Gucci）名牌包，只要4.99元，驚喜買下，然後貼上Reddit社群網站 求問真假，大多數網友都認為是真的，還有人表示羨慕嫉妒恨，快要心理不平衡了。

太陽報（The Sun）報導，這位不願具名的Reddit用戶貼文秀出包包，開心表示「在阿拉斯加二手店找到的。金額4.99元，似乎是真貨。」

第一張圖顯示一個金色新月形皮革手包，還有可調整的背帶。這個包以賈姬（the Jackie）為名，目前要買得向古董商買，要價至少500元。

買家還近拍這個手包的織工，由該金色手包的拉鏈上可以看到古馳的商標，即可能是1961年由古馳生產的古典手包。

Reddit用戶紛紛大喊，「若是真品，就是賈姬包。我的老天鵝啊！」、「哇。肯定真品。我一直在找好模好樣的古典賈姬包、低於500元，已經好幾年了」、「不可思議的發現，真嫉妒妳的好運。」、「色澤真是突出。恭喜！」

其餘用戶寫道，「該死啊。我住阿拉斯加時，怎麼從未找到這麼棒的東西」、「看來肯定是真品古典賈姬包。鑒於它是我正在苦求不得的包，我真是無比羨慕。祝妳戴著好用，或者以豐厚獲利賣出，由妳決定。不管怎樣，恭喜妳這次所獲！」

也有人叫她別再顯擺，自己快要不平衡了，「但說認真的，我為妳喝采，希望我也能那麼好運。好好享受美物吧。」