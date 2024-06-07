日本環保升級 推共享外賣餐具、雨傘

圖為日本民眾用餐示意圖，非新聞事件圖。（歐新社）

共享經濟在日本 不斷滲透到生活的方方面面，小到充電寶、雨傘，大到汽車、會議室都可共享。共享經濟在極大方便人們生活和工作的同時，還能減少浪費，促進環保，例如為減少外賣餐盒的使用，日本一家公司推出了餐具共享服務。

消費者可通過這家名為MEGLOO公司的APP或社交媒體賬號，查找加入餐具共享服務的店舖，在預約外帶餐食或點外賣時選擇「借用容器」，店舖就會提供可重復使用的餐食容器。事後簡單沖洗一下就可以將容器還到任何一家加入餐具共享服務的店舖或街頭的專用回收箱。最後這些餐具會得到徹底清洗和消毒。

據MEGLOO公司介紹，這類餐具密封性和保溫性都很好，每個都可重復使用100次以上，有助於削減一次性餐盒使用帶來的塑料垃圾並減少碳排放，消費者也不用額外支付費用，因而很受歡迎。體育賽事、展會等大型活動現場改用可重復使用餐食容器後，垃圾箱滿溢的狀況得到了很大改善。

記者居住的東京目黑區從2023年5月起推廣餐具共享服務。為鼓勵餐飲店舖加入進來，目黑區政府向引入可重復使用餐食容器或採用環保容器包裝的店舖提供最高3萬日元（約193美元）補貼。

一名中年男性消費者說，以前點外賣的時候總有一種負罪感，現在這個問題解決了感到很輕鬆。一名經營餐飲店的中年女性說，購買一次性餐盒也是一筆不小的開支，而且也不環保，現在這種形式一舉兩得。

除了餐具，食物也能「共享」。食品零售店幾乎每天都有賣剩的東西，為削減食物浪費，2018年一家名為CoCooking的公司推出了日本首個解決此問題的食物共享服務APP——TABETE。甜品店、面包店、餐廳等會把預計當天賣不完的食品或者臨期食品的種類和數量發佈在這個APP上，並提供一些折扣。消費者搜索到自己需要的食品後就可以直接在APP上購買並預約到店取貨。

日本農林水產省2023年6月發佈的統計數據顯示，2021財年（2021年4月至2022年3月），日本食物浪費達523萬噸，其中食品相關企業造成的浪費為279萬噸，家庭造成的浪費為244萬噸。而同財年日本大米產量只有756.4萬噸。

CoCooking公司聯合創始人伊作太一說，經營面包、西點、成品菜的店舖一般都有3%的目標廢棄率，低於3%被認為會錯失商機。所以追求銷量和削減食物浪費是背道而馳的關係，他們的目標是幫助商家達到銷量最大化的同時盡可能降低食物廢棄率。據介紹，截至2023年12月，TABETE在日本已擁有2700家入駐店舖、80萬登錄用戶。入駐TABETE後，各店舖每月廢棄的食物以金額計算平均減少了約87%。

日本濕潤多雨，雨傘使用頻率較高。遇到突然降雨時，人們紛紛去便利店購買透明塑料傘，但雨過天晴後這種傘往往被遺棄或遺忘。日本洋傘振興協議會的統計顯示，約1.24億人口的日本每年傘的消費量高達1.2億至1.3億把，其中約8000萬把是塑料傘。為了改變雨傘大量生產、大量消費、大量廢棄的局面，日本10餘家公司于2022年共同發起了「2030年一次性雨傘歸零項目」，牽頭的是2018年底開始提供日本首個雨傘共享服務iKASA的公司「自然創新集團」。

目前，日本鐵路車站、辦公大樓、商業設施、大學校園等很多地方都已經引進了iKASA雨傘共享服務。據該公司介紹，2022年人們使用iKASA雨傘共享服務相當於少產生約23.5噸塑料垃圾，也相當於削減了192噸二氧化碳排放量。

正如iKASA的宣傳語一樣，共享經濟做的是「對錢包和對地球環境都友好」的幸福的生意。