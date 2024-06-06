電影《不可能的任務6》拍攝地 男子登「挪威聖壇岩」墜崖喪命

一名男子日前在挪威知名景點聖壇岩獨自健行時，不慎滑倒墜崖身亡。(美聯社)

由「阿湯哥 」湯姆克魯斯 主演的《不可能的任務6：全面瓦解》出現多幕令人膽顫心驚的畫面，其中幾幕阿湯哥和「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）在挪威聖壇岩（Preikestolen）懸崖上對決的場景，讓觀眾看得緊張萬分，更吸引許多影迷前往朝聖，但一名男子日前在聖壇岩獨自健行時，不慎滑倒墜崖身亡。

聖壇岩是位於挪威西南部的一座懸崖，俯瞰呂瑟峽灣，是挪威最熱門的健行景點之一，每年吸引逾30萬名遊客造訪。聖壇岩是一塊凌空604公尺的巨大岩石，從接連的山脊突出30多公尺，形似布道壇，因此又名為布道石。

CNN報導，Sør-Vest警區的警方檢察官湯姆森（Nina Thommesen）證實，一名40多歲男子於3日身亡，死者獨自旅行，身分尚未正式確認，但由於尋獲他的身分證件和手機，因此已相當肯定他的身分。稱警方正朝墜落事故方向偵辦，目前排除他殺嫌疑。

有目擊者3日接受警方訊問稱，看見死者滑倒並墜崖。

根據管理聖壇岩的非營利組織稱，雖然聖壇岩是挪威最具標誌性的自然地標，但因為出現在阿湯哥主演的《不可能的任務6：全面瓦解》中才聲名鵲起。

2018年《不可能的任務》電影發行公司更將電影特映會辦在聖壇岩，多達2000 人徒步4公里登上高聳的懸崖上看電影，場面相當壯觀。