我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

韓首爾打擊觀光區「黑導遊」 App查證照 低價團恐消失

記者陳湘瑾／綜合報導
首爾市政府與相關部門合作，在旅遊觀光熱點展開「黑導遊」打擊整治行動。（歐新社）
首爾市政府與相關部門合作，在旅遊觀光熱點展開「黑導遊」打擊整治行動。（歐新社）

南韓首爾打擊觀光區「黑導遊」，首爾市政府日前表示，5月30日在首爾市中區一帶免稅店和明洞商業街展開「黑導遊」打擊整治行動，查處1名外籍領隊人員和1名無證導遊。

據韓聯社報導，南韓近期無證照導遊強迫購物、扭曲歷史等情況時有發生，首爾市政府為處理該問題，與區政府、機動巡邏隊和南韓外語翻譯導遊協會等相關單位展開聯合突擊檢查，在相關地區透過「導遊資格證查詢」App，檢查30多名帶團導遊的持證情況。

據報導，首爾市政府並未公布外籍領隊人員和無證導的身分，以及接待哪一國家客人等相關資訊。

南韓《觀光振興法》規定，只有旅遊翻譯導遊資格證持有者，才能對國外遊客提供導遊服務。非法從事導遊工作者，至少會被處以150萬韓元罰款，雇主也可被處以800萬韓元罰款或受到行政處罰。

據港媒報導，首爾市政府今年3月宣布，為保障首爾作為旅遊熱門地的聲譽，將禁止旅行社提供「傾銷旅遊」產品。換言之，主要針對中國及亞洲地區的「超低價團」可能從此消失。

首爾市政府隨即在5月中出手管制，一家旅行社招徠中國遊客參加低價旅行團，但遊客在旅遊過程中不斷被強迫購物，經首爾市政府調查後勒令停業，此為南韓政府第一次以「用不合理價格組織中國赴韓團體旅遊，或僅憑遊客購物回扣創造收益」為由，對旅行社給予行政處分。

首爾市政府計畫與相關部門加強合作，繼續在購物中心、旅遊景點等遊客密集地區開展整治行動。

南韓 觀光 App

上一則

海外日本人近45%喊孤單 在「這裡」最感覺格格不入

延伸閱讀

北韓傳重大船難 90名軍人喪命 挑釁南韓是為了轉移焦點

北韓傳重大船難 90名軍人喪命 挑釁南韓是為了轉移焦點
管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」

管制旅遊亂象 首爾打擊觀光區「黑導遊」
南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳

南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳
撕破臉…南韓總統尹錫悅批准中止韓朝軍事協議全部條款效力

撕破臉…南韓總統尹錫悅批准中止韓朝軍事協議全部條款效力

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親