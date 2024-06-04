交友APP認識閃婚 她發現遭背叛聯手第三者密謀復仇

一名女性在交友軟體閃婚後，才發現丈夫早就有外遇行為。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Ben White）

交往沒多久就閃婚，雖然看起來相當浪漫，但是如此倉促的感情，沒有深入瞭解對方，有可能會造成一些不良後果。一位日本女性，就不幸碰到這樣的悲劇。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名小綠的30多歲女性，過去透過交友APP，認識一位大她兩歲的男性。由於第一次約會，就感覺到對方是自己的真命天子，因此彼此間沒有深入瞭解太多，就馬上結了婚。

然而結婚才過了兩個月，突然出現一位陌生女性來到小綠家中，對著小綠就是一陣狂罵。小綠仔細釐清對方的話，發現對方雖然已婚，但似乎跟自己的丈夫有外遇關係。而且丈夫疑似也答應她要共許終身，因此這位女性正打算要和原先的丈夫離婚，卻沒想到她交往的對象卻先和小綠結婚了。

不只如此，據說這位女性為了丈夫，還在他身上花了不少錢。得知這個真相讓小綠嚇一大跳，但仔細想想在交往之前，她確實對丈夫的過去不太熟悉，只是以前沒有多問而已。而她後來質問丈夫，丈夫也坦承確實有和比他年長人妻外遇的事實。

得知自己遭到背叛的小綠，反而相當同情丈夫的外遇對象。兩人於是彼此相約，密謀要丈夫付出代價。就在商討過後，小綠趁著某個機會，製造出自己、丈夫和外遇對象三方會談的局勢。當下丈夫感到非常震驚，沒想到兩位女性竟然彼此聯手了。

最終，三人達成協議。丈夫除了需賠償外遇對象以外，也得和小綠離婚，並賠償她一筆慰問金，弄得人財兩失的結果。小綠後來聽說那位外遇對象，還是跟自己原本的丈夫離婚了。而小綠自己則是作為警惕，希望下次在找尋對象時，得好好瞭解對方才行。