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日本東京大學男女失衡 海報籲正視無意識性別歧視

綜合報導
東京大學相關單位在校園內張貼600張宣導海報，希望讓大家正視無意識在言辭間出現的性別歧視。（取材自東京大學網頁）
東京大學相關單位在校園內張貼600張宣導海報，希望讓大家正視無意識在言辭間出現的性別歧視。（取材自東京大學網頁）

日本東京大學為改變學生及教師等男女比率嚴重失衡的現狀，相關單位最近在校園內張貼宣導海報，希望讓大家正視無意識在言辭間出現的性別歧視

日本放送協會（NHK）報導，東京大學女學生占比僅24.6%、女教師占比更只有17.6%，不論跟日本或是國外大學相比都明顯偏低，男女比率嚴重失衡已成課題。

造成這種現象的其中一個理由，被認為是因為從性別角色分工意識發出的不經意言辭，削弱了女性熱情，進而阻礙女性升學與職涯發展。所以發起宣導活動的單位在東京大學校園內張貼了600張宣導海報，連校內餐廳的托盤上也貼有相關訊息。

這些海報上寫著對女性來說易成阻礙的言辭，例如「明明是女性，還這麼熱中研究」、「女性不用那麼勉強工作也沒關係」、「即使是非正規雇用也沒關係吧」、「就算有學歷也結不了婚啊」等。

一名文學院大三女生說，之前在應考時就曾被人說過不用那麼努力也沒關係，因為女生可以從事資格類職務（例如護理師等），「我覺得不論男女，每個人都能理解這個現況很重要」。

企畫宣導活動的成員之一、東京大學多元包容共創中心副教授中野圓佳說，希望大家都能思考，在好不容易進入東京大學的人們背後，還有更多放棄的人們，希望海報上的言辭，能成為讓整體社會關注女性熱情遭削弱的契機。

日本 升學 歧視

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