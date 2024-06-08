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法國首座失智村「像家」沒醫病關係 過正常人生活

中央社
法國首座阿茲海默村下午茶時間，許多村民都聚集在餐廳喝咖啡聊天。（中央社）
法國首座阿茲海默村下午茶時間，許多村民都聚集在餐廳喝咖啡聊天。（中央社）

水泥拱門、木質建材、紅瓦和大片玻璃組成的一棟棟建物，散落在一望無際的視野中。這裡是法國首座阿茲海默村（Village Alzheimer），在這裡，沒有醫病關係。村民對採訪記者說：「當您書寫我故事的時候，我就能存在。」

十年前，時任省議長艾馬紐耶利（Henri Emmanuelli）受世界首座失智村荷蘭「侯格威村」（De Hogeweyk）啟發，催生屬於法國的計畫。2020年6月，法國首座阿茲海默村於西南部朗德省（Landes）達克斯市（Dax）誕生。

除了怡人的環境，朗德阿茲海默村最大特點就是沒有身著白衣的醫護人員等醫療象徵、尊重村民的喜好與作息、對社區開放交流，以及針對阿茲海默疾病各階段的不同協助。

朗德阿茲海默村共有四大村民區，每區由四棟平房構成，稱之為「家」，每家則有七至八位住戶，全村計約120位居民。此外還有120位各領域員工和80位志工，照護比例極高。

熱愛散步的穆隆蓋（Véronique Moulonguet）症狀屬輕度，聊天時，她的詞彙已漸流失，句子中出現許多空白，對過去職業的描述也令人費解。被問及失智村的生活時，穆隆蓋卻能清楚表示她非常喜歡，「沒有製造噪音，或擾亂的人」。穆隆蓋讚嘆道，「我們想做什麼都可以。你看這裡一切都是我們的，真不知道他們怎麼做到的」。

阿茲海默村計畫負責人夏宏－柏奈爾（Mathilde Charon－Burnel）說，這裡就是希望村民保持一切如常，「像正常人般生活，一樣採購、煮飯、理髮、社交等」，要讓入住者找回「人性」。

她說，「他們是獨立個體，雖患疾病，但仍是一般人，也能貢獻。在村莊裡，只要他們喜歡、能力所及，什麼事都可以做。不把他們綁在醫療框架中，他們照常過日子」；「重新做自己，而非被醫生包圍的病患。這是個村莊，我們都是村民，互相認識、彼此遇見」。

法國首座阿茲海默村村民。（中央社）
法國首座阿茲海默村村民。（中央社）

一位曾在法國電信工作的村民莫瑞爾（Patricia Maurel）精神抖擻、思慮清晰，難以相信她也是失智症患者。她說：「我越來越常不知道如何表達，這時我就會微笑，說聲『好吧』，不然還能怎麼辦？有時候流失的東西會回來，但須努力回想。」

但莫瑞爾明確表示，阿茲海默村讓她感到快樂，「我們不寂寞，不僅身體上，精神上也是，該怎麼形容呢？就是在天上最美的東西、美好的事物都在身邊，讓人幸福。有動物、小鳥，讓人感受到生命」。

當記者表示想要引用她所言，莫瑞爾卻說：「不是您引用我，而是當您書寫我故事的時候，我就能存在。」

村民穆隆蓋（左）和佛朗西斯（右）非常享受村裡的生活和步調。（中央社）
村民穆隆蓋（左）和佛朗西斯（右）非常享受村裡的生活和步調。（中央社）

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