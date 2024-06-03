放寬限制 外國看護人員抵加拿大即可獲永久居留權

加拿大宣布新計畫，外國看護人員可獲永久居留權。醫療機構示意圖。(路透)

加拿大移民 部3日宣布新試行計畫，前來加拿大照顧兒童、老人和殘疾者的外國看護人員，抵加後即可獲永久居留權。原本海外看護人員赴加工作須通過5級英語測驗，並須工作2年及接受1年高等教育等標準將放寬。

新計畫實施後，符合資格的保母、兒童保育員和居家護理人員，將可快速在加拿大定居；在照顧半獨立人士或傷殘者的機構中擔任兼職或臨時護理人員，也將符合新計畫資格。

加拿大移民難民和公民部（IRCC）表示，原有的試行計畫將在6月17日到期，新計畫是舊計畫的增強版，以後會成為永久計畫。

IRCC指出，「這條新路徑可讓看護人員更容易透過可靠雇主找到合適工作，並在抵加後明確、直接、迅速地獲得永久居民身分。」

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）聲明強調，「看護人員在支持加拿大家庭方面扮演關鍵角色，相關規畫需反映出他們的寶貴貢獻。新試行計畫將讓看護者獲得更多支持，並為各家庭提供應得的優質護理。」

原有的試行計畫允許合格看護人員及其家庭成員來到加拿大，以成為永久居民為目標；申請流程取決於申請者職位和他們的合格工作經驗；看護者須通過5級英語測驗，不僅高於取得公民身分所需水平，還須工作2年並接受相當於1年的高等教育。

至於新的增強版試行計畫，外國看護人員需獲得「全職家庭看護工作」的邀請，滿足英語4級水平要求，持有相當於加拿大高中文憑學歷，並擁有近期的相關工作經驗。

新民主黨 （NDP）國會議員、移民評論員關慧貞（Jenny Kwan）表示，加拿大缺乏護理人員，國外看護人員前來滿足加拿大的需求卻經常受到剝削和虐待；他們不穩定的移民身分，讓他們更易遭受雇主的不良對待。加拿大應停止將幫助了許多加拿大人的看護人員歸類為「低技能」工人。

關慧貞認為，目前看護人員獲得永久居留權必須滿足的語言和教育標準過於嚴苛，是看護者定居加拿大的「障礙」。

既有的試行計畫自2019年開始；截至4月30日為止，已有近5700名看護人員及其家人成為加拿大永久居民。