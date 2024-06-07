分流遊客、市民 日本京都推觀光特急公車

日本京都市「觀光特急公車」上路，市府希望藉由區隔觀光客與市民搭乘的公車路線，讓搭車不再過於擁擠。（取材自京都市觀光協會英文官網）

日本 京都市「觀光 特急公車」日前上路，市府希望藉由區隔觀光客與市民搭乘的公車路線，讓搭車不再過於擁擠，在居民生活與觀光客移動之間取得平衡。

中央社報導，京都市政府為減少「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）帶來的影響，日前公布將從6月新增兩條「觀光特急公車」路線，從JR京都站分別開往知名觀光景點清水寺及銀閣寺。

根據京都市政府交通局規畫，這兩條「觀光特急公車」單程票價都是單一區間500日元（約3.1美元），是一般市營公車單一區間230日圓的兩倍多。

「觀光特急公車」僅在周末及國定假日行駛，且中途停靠站有限，目的是快速連接JR京都站與觀光景點。

京都市政府交通局日前表示，這兩條路線分別是從JR京都站出發經五条坂（清水寺）、祇園、岡崎公園美術館 及平安神宮，最後抵達銀閣寺的EX100，及從JR京都站直接前往五条坂（清水寺）的EX101。

日本放送協會（NHK）報導，連接京都站與京都市觀光景點的「觀光特急公車」上路，京都市長松井孝治說，在保障市民生活同時讓旅客能享受觀光是一大課題，未來市府將團結一致推動各項對策。

京都市政府交通局營業推進課長木村麻里說，部分公車路線出現市民搭不上車的問題，所以希望推動合理分流，「透過敦促觀光客利用觀光特急公車，來舒緩一般公車路線的擁擠程度」。