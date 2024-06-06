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巴黎香榭麗舍大道 大餐墊4000人露天野餐

綜合報導
4000人日前坐在法國香榭麗舍大道上享受野餐，這些幸運兒是由抽籤抽中，免費享受各款美食。(美聯社)
4000人日前坐在法國香榭麗舍大道上享受野餐，這些幸運兒是由抽籤抽中，免費享受各款美食。(美聯社)

法國首都巴黎最知名街道香榭麗舍大道日前化成一塊巨大野餐墊，約有4000人在這裡坐在陽光下享受露天筵席。

美聯社報導，這些幸運兒是由抽籤抽中，主辦單位在現場提供一籃籃免費美食，有酥皮糕點和創意三明治，出自一些巴黎頂尖廚師之手。

這些食物是在香榭麗舍大道沿線設立的八個臨時廚房準備，是由大道兩旁的餐廳提供，包括知名的福克（Fouquet's）和美國連鎖速食店麥當勞McDonald's）。

香榭麗舍大道從凱旋門（Arc de Triomphe）到喬治五世大道（Avenue George V）交叉路口的一段，被鋪上一面巨大桌布，作為這場活動席地而坐區域，全長216公尺、總面積4212平方公尺。

距離巴黎奧運開幕式恰好還有2個月，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也來到活動現場和參加者打招呼。主辦單位香榭麗舍委員會（Champs-Élysées Committee）表示，這塊桌布是在法國以100%回收纖維製造。

香榭麗舍委員會過去也曾在這條大道上舉辦過其他露天活動，包括大型的電影放映活動和世界最大聽寫活動。

法國巴黎香榭麗舍大道化成一塊巨大野餐墊，日前約有4000人在這裡坐在陽光下享受野...
法國巴黎香榭麗舍大道化成一塊巨大野餐墊，日前約有4000人在這裡坐在陽光下享受野餐。(美聯社)

巴黎奧運 McDonald's 麥當勞

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