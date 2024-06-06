巴黎奧運限定 薰衣草賽道超浪漫

法國最大體育場「法蘭西體育場」，為2024奧運換上了薰衣草紫的賽道，傳遞專屬巴黎的浪漫。(取材自臉書)

巴黎奧運 將近，除了各項競賽的選手、賽程令人期待之外，充滿特色的賽事場館也備受關注。身為歷史悠久的藝術之都，巴黎有許多美麗的古蹟 建築，在這次奧運中也結合各項賽事，將經典地標化身賽場，讓奧運殿堂更添神聖氣息。

過去巴黎曾在1900年及1924年舉辦過奧運賽事，本屆奧運為巴黎第3度擔任主辦城市，首度將開幕式搬到戶外，在塞納河舉行，各國選手將乘坐船隻從奧茨橋朝耶拿橋前進，寬闊的戶外空間將迎來更多觀眾，現場預計可容納60萬人。

許多知名古蹟也化身競賽場地，艾菲爾鐵塔前的戰神廣場將舉行沙灘排球、柔道及摔角；耶拿橋則成為鐵人三項、公開水域游泳的臨時場地；擊劍、跆拳道將在巴黎大皇宮舉行；榮軍院前的廣場為射箭賽場；凡爾賽宮前的Etoile Royale廣場將舉行馬術、現代五項等項目；塞納河右岸的協和廣場，則會成為滑板以及新增項目霹靂舞的賽場。

法國最大的體育場「法蘭西體育場」，將作為這次巴黎奧運的主場館，田賽、徑賽、七人制橄欖球等賽事都將在此舉行。特別的是，不同於傳統田徑場的紅色跑道或是部分賽場的藍色跑道，法蘭西體育場為這次的巴黎奧運，換上了薰衣草紫的賽道，由義大利 知名跑道製造商Mondo Sport & Flooring負責，不只傳遞了專屬巴黎的浪漫情調，更呼應了主視覺的色彩，讓人有徜徉在法國薰衣草田的感覺。

過去舉行奧運的城市往往都會蓋設新場館，不過這次巴黎奧運承襲東京奧運環保減碳的精神，使用既有場館舉行大部分賽事，選手村也採用100%可再生能源，希望在奧運結束後仍成為可持續發展的社區。