我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

西班牙單身派對聖地阿羅堡 上街穿比基尼要罰750歐元

編譯徐榆涵
西班牙度假小鎮阿羅堡，將對裸體者或只穿比基尼上街的旅客開罰。（路透）
西班牙度假小鎮阿羅堡，將對裸體者或只穿比基尼上街的旅客開罰。（路透）

西班牙度假小鎮阿羅堡（Platja d’Aro）是許多遊客舉辦婚前單身趴的首選地，因此酒後鬧事等脫序行為叢生，當地市政廳宣布，6月底開始，將對穿著帶有「生殖器圖案」服裝、攜帶情趣玩具出門、裸體或只穿比基尼上街的旅客開罰750歐元（約814.3萬美元）。

CNN報導，阿羅堡鎮人口約有1.25萬，夏天旅遊旺季周末平均可吸引15萬名遊客湧入，大多是來這裡舉辦婚前派對的單身男女，因此出現各種脫序行為，像是將新郎綁在電線桿上、全裸在路上行走，或是喝酒吵鬧到天亮等。

當地市政廳發言人指出，鎮議會日前批准新法案，任何穿著帶有生殖器圖案，或攜帶情趣用品、充氣人偶上街者，以及在非海灘地區裸體或只穿比基尼外出者，將被開罰最高750歐元罰款。而對於造成更嚴重的干擾社會行為，罰款金額可能會增加至1500歐元，但具體的違規行為尚未明確列出。新規將於6月底生效。

此外，發言人稱，將增派更多警力以加強執法。在春季和初夏的旅遊旺季期間，該鎮會替原有48名成員的警察部隊再添12名警力。

發言人稱，行為不端的遊客來自西班牙各地及其他地區，稱該鎮的永久居民包括來自80個國家的公民。

市政廳計畫爭取當地酒店、旅遊住宿、酒吧和餐廳業者的協助，以改善該鎮與遊客的共存。

隨著國際旅遊復甦，西班牙許多城鎮開始出現「過度觀光」的問題，度假勝地馬略卡島（Majorca）居民就揚言上街癱瘓機場，試圖阻止惡質大規模旅遊；巴利阿里群島（Balearic Islands）也祭出公共場所飲酒和派對遊艇的相關限制措施。

觀光

上一則

朝鮮半島情勢緊張 南韓國家情報院：北韓正拆除兩韓跨境鐵路

下一則

南韓5月通膨年升率10個月最低 下半年降息機率升

延伸閱讀

2024最佳旅遊國 美1原因奪冠 亞洲這2國擠進前10

2024最佳旅遊國 美1原因奪冠 亞洲這2國擠進前10
西班牙單身趴聖地不忍了 禁裸體、只穿比基尼 違者罰810元

西班牙單身趴聖地不忍了 禁裸體、只穿比基尼 違者罰810元
歐洲三國承認巴勒斯坦國 西班牙：不承認片面改變以巴1967年邊界

歐洲三國承認巴勒斯坦國 西班牙：不承認片面改變以巴1967年邊界
西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備

西班牙史上最大對外軍援 提供烏11億元軍備

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場