我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

氣候變遷海平面上升 首批巴拿馬島民被迫遷村

綜合報導
海平面上升威脅巴拿馬卡蒂蘇格圖普島，居民獲政府資助搬去陸地；圖為島上建物。（美聯社）
海平面上升威脅巴拿馬卡蒂蘇格圖普島，居民獲政府資助搬去陸地；圖為島上建物。（美聯社）

巴拿馬一處原住民社區約1200名成員的島嶼家園受到海平面上升的威脅，他們日前在大陸上獲得政府資助的新家。

這些即將成為卡蒂蘇格圖普島（Carti Sugtupu）前居民的人，是巴拿馬第一批因氣候變遷而流離失所的人。

法新社報導，在懷舊之情和對美好未來的希望之間，卡蒂蘇格圖普居民正在用他們祖先的家園換取巴拿馬加勒比海沿岸庫納雅拉（Guna Yala）原住民地區新建的新卡蒂（Nuevo Carti）村落。

現年57歲的雅尼茲（Vidalma Yanez）在新家外表示：「我很興奮。這些房子很漂亮。它們很小，但非常舒適。」

卡蒂蘇格圖普（Carti Sugtupu）居民乘船要到巴拿馬加勒比海沿岸庫納雅拉...
卡蒂蘇格圖普（Carti Sugtupu）居民乘船要到巴拿馬加勒比海沿岸庫納雅拉（Guna Yala）的村落居住。（美聯社）

在這個只有5個足球場大小的卡蒂蘇格圖普島上，社區居民住在簡陋的泥土地板房屋中，房子擠在一起，有些房子用高蹺突出海面。

他們沒有飲用水、衛生設施或可靠的電力，靠捕魚、收穫木薯和大蕉等澱粉作物、生產傳統紡織品和一些遊客觀光收入維生。

他們的家園常被洪水淹沒，專家警告，海平面上升很快就會使生活更加艱難。

科學家說，氣候變遷正導致海平面上升，主要原因是冰河和冰層暖化帶來的融水。

巴拿馬總統柯狄索日前向第一個受益家庭致贈房屋鑰匙時說：「世界正在經歷氣候危機...迫使我們巴拿馬人把（人口）從島上搬到這個擁有約300戶家庭的城市開發區。」

原住民 氣候變遷 足球

上一則

朝鮮半島情勢緊張 南韓國家情報院：北韓正拆除兩韓跨境鐵路

下一則

南韓5月通膨年升率10個月最低 下半年降息機率升

延伸閱讀

氣候變遷海平面上升 首批巴拿馬小島居民告別家鄉

氣候變遷海平面上升 首批巴拿馬小島居民告別家鄉
Chow Fun美食之旅 品味多元文化

Chow Fun美食之旅 品味多元文化
全美亞裔總商會餐廳支持金 月底申請截止

全美亞裔總商會餐廳支持金 月底申請截止
紅海危機何時平息？一艘巴拿馬油輪傳遭飛彈攻擊「舵機艙起火」

紅海危機何時平息？一艘巴拿馬油輪傳遭飛彈攻擊「舵機艙起火」

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場