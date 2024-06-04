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4000年前埃及人頭骨 驚見治癌痕跡 「癌症在古代常見」

綜合報導
4000多年前的古埃及人頭骨，驚見治癌痕跡。（取材自醫學前沿）
4000多年前的古埃及人頭骨，驚見治癌痕跡。（取材自醫學前沿）

古埃及人醫學先進，超乎想像。國際學術團隊最近發布一項研究成果，他們在1枚4000年前男性顱骨發現邊緣平整的圓形鑿痕，病理檢驗發現癌症病變遺跡，這代表4000多年前的古埃及人已試圖透過外科手術，針對癌症進行實驗治療或醫學探索。

綜合英國獨立報、美國紐約郵報報導，西班牙等國學者組成的團隊，研究英國劍橋大學達克沃斯收藏館（Duckworth Collection）兩枚古埃及人頭骨。第一枚（編號236）是男性，年代介於西元前2687年至西元前2345年，年齡30歲至35歲；第二枚（編號E270）屬於女性，年齡超過50歲，年代介於西元前663年至西元前343年。

據中時新聞網報導，研究人員發現，4000年前的這枚男性生前體內有腫瘤，頭骨散布大大小小圓形病灶約30處，顯示腫瘤病情擴散，證據表明一處較大病灶周圍有鋒利的器械切割痕跡。德國圖賓根大學（University of Tubingen）研究員童狄尼（Tatiana Tondini）說：「我們第一次透過顯微鏡觀察切痕時，簡直不敢相信眼前呈現的一切。」

研究報告主要作者、西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉大學（University of Santiago de Compostela）古代病理學教授卡馬羅斯（Edgard Camaros）認為，手術切口也可能出自醫學解剖，以求在患者死亡後更進一步了解疾病。他說：「兩種可能都揭露了與腫瘤密切相關的外科手術干預行為，這令太驚人了。這項發現是4000多年前古埃及醫學界常是治療或探索癌症的獨到證據，也是現代人理解醫學史的非凡嶄新視角。」

另據媒體報導，研究人員指出，女性頭骨也出現一處與癌性腫瘤一致的大型病灶，導致骨骼破壞。他們認為，這項發現或許表明儘管現代人的生活方式、人口老化及環境中的致癌物質增加罹癌風險，但癌症在古代也是常見疾病。

此外，研究團隊在女性頭骨上也發現2處已癒合的外傷性損傷。其中一處似乎是由近距離暴力事件造成，可能使用尖銳武器。參與研究的德國蒂賓根大學研究員東迪尼（Tatiana Tondini）說：「這名女性是否曾參與戰爭活動？如果屬實，我們須重新思考古代女性的角色，及她們如何參與衝突。」

「癌症史計畫」（Cancer History Project）有報告指出，文獻對於人類癌症的描述最早可溯及西元前3000年左右的古埃及。學界公認第一個以「癌症」（cancer）稱呼這種疾病的是西方醫學之父、古希臘醫學家希波克拉底（Hippocrates，生於西元前460年左右）。

研究團隊表示，學界仍需進一步研究古代社會如何因應癌症，團隊未來還想深入了解癌症進化過程。卡馬羅斯說：「我們的目標是要從人類歷史的開端為癌症立傳。」研究成果已於29日登上國際期刊「醫學前沿」（Frontiers in Medicine）。

圖為頭骨病灶上有遭鋒利器械切割的痕跡。（取材自醫學前沿）
圖為頭骨病灶上有遭鋒利器械切割的痕跡。（取材自醫學前沿）

癌症 腫瘤 德國

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