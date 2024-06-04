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最大產地巴西歉收 天價柳橙汁擬柑橘替代

編譯劉忠勇
由於巴西預料會出現柳橙歉收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。（路透）
由於巴西預料會出現柳橙歉收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。（路透）

受到全球最大出口國巴西天災和病害的影響，柳橙汁價格一年漲一倍，不斷創下歷史新高，業者已開始評估是否改用柑橘來做替代原料。

英國金融時報報導，柳橙汁期貨2022年底以來便一路上漲，當時全球第二大生產國美國的主要產地佛羅里達州先是遭逢颶風，後是寒流來襲。不料，由於巴西預料會出現欠收，柳橙汁期貨本月又加速上漲，市場陷入一片恐慌。

國際水果和蔬菜汁協會（IFU）會長庫爾斯（Kees Cools）坦言：「這是一場危機，即使在嚴重寒害和和風災，也從未見過這樣的情況。」

IFU表示，嚴重的供應短缺所引發價格上漲恐慌，不僅消費者深受影響，全球柳澄汁產業也將面臨根本變化。

庫爾斯認為，要長期解決柳橙短缺，或許是改用柑橘來做橙汁，柑橘樹比較能適應氣候變化。

庫爾斯說：「在不改變產品的自然性和形象的前提下，唯一長遠的辦法大概就是使用不同品種的水果。」

庫爾斯表示，業界已開始實驗。日本柳橙汁九成靠進口，且主要來自巴西，日圓疲弱又進一步推高了進口成本，加劇原本供應短缺的狀況。經營超市連鎖店7-Eleven的 Seven & i控股已改向國內採購柑橘，推出綜合柑橘和橙汁的產品。

巴西 佛羅里達州 颶風

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