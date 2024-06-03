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搭機遇她狂敲螢幕 他找後排踢椅復仇 再喊落地給50美元

世界新聞網
一名男子在菲律賓飛美國途中被後座無禮女乘客惹怒，讓他決定反擊；示意圖。（圖／123RF）
一名男子在菲律賓飛美國途中被後座無禮女乘客惹怒，讓他決定反擊；示意圖。（圖／123RF）

一名男子表示，他在從菲律賓飛美國的長程班機途中，後座坐了一位沒禮貌的女乘客，對方持續玩螢幕上的遊戲因此不停敲擊他的座位，忍無可忍的他對該女子進行了一次滿意的報復，被網友大讚是完美復仇。

鏡報報導，男子在Reddit分享他某次從馬尼拉飛往洛杉磯時，後座女乘客不停玩座椅螢幕上的打地鼠遊戲，因此不斷敲擊他的座位，忍無可忍的他轉身四次要求女子力道放輕，但女子完全不理他，只是漠然地看著他，男子第四次要求女子輕敲螢幕時，女子回應她在玩遊戲，還附帶F開頭的髒字。男子說，不能再忍受的他決定報復該位女乘客。

男子表示，他趁去洗手間時走到該女子後座的年輕男士旁，出示他寫在筆記本應用程式上的文字，告知年輕男士前座的女子玩遊戲不停擊打他的座位，若年輕男子可以打擾女子一小時，落地後他會給年輕人50美元。

男子說，年輕男子笑了笑並點頭同意，一小時後，他就聽到後座女子說「給我停止」，原來是年輕男子戴上耳機假睡，假寐過程中不斷藉由調整坐姿踢前座女子的椅子，無論女子如何提醒他他都因為戴耳機聽不到，最後女子請他停止時他拿下耳機，一臉困惑地看著對方並輕聲道歉，接著直到飛機降落，年輕男子都時不時假裝調整坐姿踢椅子。

男子說，飛機落地後他在連通口等待年輕男子，表示要付對方謝酬，但對方婉謝。許多網友稱讚男子的復仇手段高超，也有人譴責該女子的無禮行為。

洛杉磯

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