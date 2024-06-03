我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

諾曼第登陸80年 海平面上升威脅進當年100公里海岸線

綜合報導
在諾曼第登陸80周年紀念活動之前，退伍軍人日前在一幅描繪英國士兵的沙畫上行走。（路透）
在諾曼第登陸80周年紀念活動之前，退伍軍人日前在一幅描繪英國士兵的沙畫上行走。（路透）

在法國6月初紀念二戰諾曼第登陸（D-Day）80周年之際，這條具有重要歷史意義的海岸線正面臨新的威脅，那就是氣候變遷導致海平面上升。

1944年6月6日，15萬盟軍在這片海域發動史上最大規模的搶灘登陸戰，綿延超過100公里的諾曼第海岸線迄今仍保留著當時痕跡，包括碉堡、失事船隻，以及盟軍攻克灘頭，站穩從納粹德國手中解放西歐第一步時留下的其他遺跡。

然而，這些遺址如今正面臨氣候變遷帶來的莫大威脅。

法新社報導，海平面上升正在侵蝕沙丘和峭壁，而每年吸引數以百萬計人參觀景點所在的沼澤和填海而來的土地則面臨遭海水淹沒的風險。

80年來，美、英和其他盟軍當年登陸的猶他海灘（Utah Beach）、奧瑪哈海灘（Omaha Beach）、朱諾海灘（Juno Beach）、寶劍海灘（Sword Beach）、黃金海灘（Gold Beach）都發生了巨大的變化。

諾曼第地理學家雷馬利（Regis Leymarie）表示，諾曼第登陸遺址與盟軍士兵當年所見已完全不同。

他補充說：「我們正經歷從歷史遺址轉為解釋歷史所在地的過程。」

而這些變化來得很快。全球海水升溫正在加速極地冰帽融化和海平面上升，對諾曼第沿海社區構成威脅。雷馬利說：「環境將在10年左右的時間裡出現變化」。

對於某些社區來說，這些變化已經發生。在朱諾海灘沿岸村莊濱海格賴（Graye-sur-Mer），海水沖垮整個碉堡，當地居民擔心歷史會被潮水沖走。

然而，很少有市鎮當局準備採取行動，有些甚至認為短期內不會受到「影響」，甚至不會受到「威脅」。

聖瑪麗迪蒙（Sainte-Marie-du-Mont）市長兼猶他海灘博物館館長德瓦拉維耶（Charles de Vallavieille）不同意這種觀點。站在父親1962年創建的博物館前，德瓦拉維耶回憶起目睹退役將士返回諾曼第的情景。他說：「我看見他們朝大海揮手、落淚…這是對這片海灘的情感。」

氣候變遷 博物館 納粹

上一則

馬爾地夫力挺巴勒斯坦 禁以色列人入境

下一則

澳洲將立法嚴懲分享深偽情色圖片 最高判7年

延伸閱讀

新州青少年上周末海灘鬧事 警察工會要求嚴懲

新州青少年上周末海灘鬧事 警察工會要求嚴懲
馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓

馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓
南加「銀魚搶灘」 萬魚產卵壯觀 美如天然銀毯

南加「銀魚搶灘」 萬魚產卵壯觀 美如天然銀毯
海灘侵蝕嚴重 生活成本恐增5倍

海灘侵蝕嚴重 生活成本恐增5倍

熱門新聞

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

2024-05-23 20:00
日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
威廉（左）與凱特的婚姻，牽動英國君主制的未來？（路透資料照片）

哈利與梅根破壞不了？真正能壓毀英國君主制的是這件事

2024-05-28 10:56
查理（右）娶了黛安娜之後，卻受不了她比自己還出風頭、還受歡迎。（路透資料照片）

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

2024-05-25 11:03
韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的一名中國籍女性員工A某，4月底因涉嫌向中國華為洩露有關降低晶片不良率的核心技術資料被捕，且被檢方起訴，目前正接受法院審理。。路透

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

2024-05-28 10:45
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。(新華社)

抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

2024-05-28 01:30

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度