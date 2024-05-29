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男在墨西哥吃「神秘水果」 強酸致口部三級灼傷

編譯潘勛／即時報導
英國遊客瓦森買了「腰果蘋果」，試吃前很開心分享，殊不知接下來大吃苦頭。（取自影片）
英國遊客瓦森買了「腰果蘋果」，試吃前很開心分享，殊不知接下來大吃苦頭。（取自影片）

大家都認為多吃水果有益健康。但一名英國遊客到墨西哥玩，先吃了「腰果蘋果」(cashew apple)的果肉，接下來不久又吃了其他水果，結果吃第一口就好像頭部炸開，隔天醒來發現臉部整個灼傷，長滿疙瘩，像受到強酸攻擊；他事後找資料才知道「腰果蘋果」有卡多爾(cardol)以及腰果酸(anacardic acid)，亂混會致皮膚長水泡。

紐約郵報(New York Post)報導，住英國貝德福郡(Bedforshire)的28歲營造工人瓦森(Thomas Harold Watson)到墨西哥去玩，閒逛過水果攤，見到包住堅果的「腰果蘋果」，他聽人說可以吃，就買來吃一下，走了幾步路再吃另一種水果。

但是他咬了第一口便覺得不對勁。瓦森回憶表示，一咬下果囊便像爆炸一樣，馬上覺得像著火，可以感受到火燒過整個嘴巴。

翌日他醒來發現，整個臉完全灼傷，長了「疙瘩」，彷彿是被強酸潑過，「雙唇都灼傷了，感覺就是溶化掉了，連續三到四天沒有知覺。」因為吃水果中毒，瓦森甚至雙手都變色。

瓦森去玩時並不知道，「腰果蘋果」含有卡多爾(5-十五碳二烯間苯二酚)、腰果酸，隨意亂混合，一沾上皮膚，可致灼傷水泡。

瓦森是後來Google才知道有這種危險，甚至得知工人剝這種水果時，手及臂部可能嚴重灼傷。

瓦森雖然受傷疼痛，但沒去當地醫院，因為擔心要付很高的醫療費用，選擇忍痛好幾天。

鑒於自己的受傷，瓦森向同樣愛到世界旅行的遊客警告說，要在海外吃怪異東西之前，先做好研究才能保平安。

墨西哥 醫療費 Google

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