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澳洲多所大學要求撤營 挺巴勒斯坦學生持續示威

中央社雪梨29日專電
澳洲國立大學學生響應全美校園佔領行動，在校園紮營反對加薩戰爭，校方27日要求學生撤離營地。(新華社)
澳洲國立大學學生響應全美校園佔領行動，在校園紮營反對加薩戰爭，校方27日要求學生撤離營地。(新華社)

澳洲大學生響應全美校園佔領行動，在校園紮營反對加薩戰爭，然而經過1個多月抗議，多所大學紛紛提出安全問題；澳洲國立大學27日要求學生撤離營地，學生僅配合在期限前將示威帳篷移至校園其他位置，仍再度發起抗議集會。

4月底起，包括澳洲國立大學（The Australian National University）、墨爾本大學（The University of Melbourne）、雪梨大學（The University of Sydney）、科廷大學（Curtin University）等，都有學生發起校園紮營抗議行動，反對以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭，並支持巴勒斯坦

抗議學生的訴求還包括，要求校方公開並撤資所有參與加薩衝突的組織機構，斷絕與以色列的學術聯繫。

不過，在為期1個多月的紮營抗議後，澳洲多所大學紛紛要求學生撤營。

澳洲國立大學校方27日要求學生拆除位於坎培拉校園內的營地，警方也通知抗議學生，必須在28日中午前撤離。

澳洲國立大學聲明指出，校方已指示營地參與者立即清理物品並離開、釋出空間，也強調，沒有指示任何學生停止抗議，但在校園紮營已構成不可接受的安全風險，「營地正佔據著大量居住及進出周邊地區民眾主要的緊急疏散地，對學生、教職員及公眾構成無法容忍的風險。」

不過，抗議學生拒絕離開，並在社群網站上呼籲支持者加入保護營地行動。27日，抗議學生以手拉手靜坐方式組成「人鏈」，與前來現場查看的澳洲警方對峙，期間，警方並未逮捕抗議學生。

抗議學生最後達成共識，在校方指示的28日限期前，將抗議營地轉移到其他校園位置，他們搭起約20個帳篷，繼續抗議行動。當天，抗議學生也再度發起聲援巴勒斯坦的集會，並要求與澳洲國立大學校長貝爾（Genevieve Bell）會面。（編輯：陳慧萍）1130529

澳洲 加薩 巴勒斯坦

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