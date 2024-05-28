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日本青年勞工的理想與實際年薪 差了1.4萬元

編譯簡國帆／綜合外電
調查顯示，日本20幾歲全職員工期望的理想年薪，與現實薪資的差距頗大。(路透)
調查顯示，日本20幾歲全職員工期望的理想年薪，與現實薪資的差距頗大。(路透)

就業資訊網站的最新調查顯示，日本20幾歲全職員工期望的理想年薪，與現實薪資的差距達到224.8萬日圓（約14,300美元）

每日新聞報導，東京Mynavi在去年11月透過網路訪調585名20幾歲的全職勞工發現，這些年輕人理想中的年薪是589.7萬日圓（約37,500美元）。不過，目前的實際平均年薪為364.9萬日圓（約23,200美元）

同時，目前沒有子女的受訪者在被問到是否想要有小孩時，63.6%回答想要。其中，8.4%回應現在就想要，18.2%希望在工作和其他條件穩定後再說，37%說「未來可能會想」。其他約25.5%受訪者的生育小孩意願低落，其中，15.1%表示不想要小孩，10.4%回應「不可能」想要孩子。

許多受訪者都以財務憂慮為不想要小孩的原因，例如「我沒有養育小孩的財務資源」、或「高物價下我忙到照顧不了自己，無法負起養育小孩的責任」。

一名主導調查的Mynavi員工分析指出，日本年功序列制和終身聘僱的就業傳統減弱，已讓加薪的不確定性提高，造成影響。

不過，日本就業體系也正在經歷轉型，愈來愈多企業預料未來將加薪，以與年輕人的生產力相符。

就業 日本 勞工

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