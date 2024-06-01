永別了Doge dog：日本平凡柴犬 如何成為迷因傳奇？

日本柴犬Kabosu在2010年時，因一張雙腳交叉，一臉得意的照片暴紅。（取材自Instagram）

全球知名的迷因（meme）「Doge dog」、本名Kabosu（かぼす）的柴犬，5月24日以高齡18歲病逝。

Kabosu是一隻住在日本 千葉縣的柴犬，主人佐藤敦子在2008年將她從停業的犬隻養殖場救出領養。平凡無奇的日常生活，在2010年意外因為一張柴犬生活照，而開始在網路上暴紅，就這樣演變成網路迷因。

原在養殖場 3歲被救出

Kabosu可愛趣味的頭像不僅成為全球網路流行的經典「世界名照」，後來也成為虛擬貨幣 「狗狗幣 」的代表圖案。在Kabosu傳出病危的時刻，來自世界各地的粉絲紛紛為她祈禱。誰也沒能料到，一隻平凡的日本柴犬，竟會成為全球流行的符號。Kabosu是繼20世紀的忠犬八公之後，21世紀世界最知名的日本狗狗。

Kabosu是一隻雌性柴犬，當時和其他19隻柴犬被送到動物收容中心等待領養，Kabosu在收容期限將至、即將被安樂死之前，幸運地由動物保護團體引介找到主人──千葉縣的幼稚園老師佐藤敦子。2008年11月2日，佐藤將這隻柴柴收編回家，取名為「Kabosu」（日文中的水果臭橙，因為佐藤覺得圓滾滾的外型很相像）。

當時獸醫推測Kabosu的年齡約2至3歲左右，雖然是養殖場的純種柴犬，但並沒有遺留任何出生資料，於是佐藤就以回推的出生年2005年、以及收編回家的11月2日，當做Kabosu的紀念生日。隔年2009年，佐藤設立一個部落格，記錄Kabosu的成長，以及佐藤一家的日常生活。

主人部落格 記錄日常

部落格每日更新的點點滴滴，其實也和絕大多數的寵物部落格一般，沒有什麼不同。意想不到的是，2010年2月13日在部落格上一篇平凡無奇的文章「今天的晚餐吃什麼？」，在日後竟成為全球網路流行的經典「世界名照」。

「迷因柴犬」、「狗頭」貼圖的起始來源，就是2010年2月13日文章中的一張Kabosu照片。沒多久Kabosu的照片出現在另一個社群平台Tumblr，同時被配上一些英語單字或短句，變成玩笑的網路迷因素材。約莫在2010年10月左右，Tumblr和Reddit討論版上開始出現Kabosu照片的照片，因為搭配的字詞都是簡單的「so」、「many」、「very」、「such」之類被稱為「doge」的簡單修飾，也因此又被稱為「doge dog」。

Kabosu在2010年開始成為迷因圖素材，並被配上一些英文字詞。（取材自臉書）

Kabosu變身成「doge dog」，在網路流行成熱門迷因，一直到2013年7月左右，Kabosu成了用來開玩笑、自嘲或嘲諷他人的素材模板，同年的12月13日專門紀錄和討論各種網路迷因的百科網站「Know Your Meme」還將這個doge dog選為年度第一；當時8歲的Kabosu和主人佐藤敦子都沒想到，自此成為一代網路迷因的最紅柴犬。

馬斯克愛用 迷因長紅

Kabosu迷因圖從2013後將近10年的時間，不僅沒有被網路社群的迷因浪潮淹沒，反而歷久彌新、不斷演化變形。如Kabosu的頭像合成到一個壯碩身體上的「肌肉doge」（Swole Doge、Buff Doge，中文有強壯柴犬等各種稱呼），流傳到中國，則變成博上的「狗頭」表情符號，用來表達反諷。

也在Kabosu迷因暴紅的2013年，俗稱狗狗幣的虛擬貨幣「Dogecoin」正式發行，名稱就是取自doge dog，連圖案也直接用上Kabosu的經典頭像；後來狗狗幣受到馬斯克（Elon Musk）的青睞而幾度身價高漲，但儘管狗狗幣成為幣圈的新寵兒，相關利益都與Kabosu本尊、以及飼主佐藤敦子沒有關聯。當Kabosu搖身一變成了全球最知名狗狗之一的時候，牠與佐藤敦子仍過著平凡的日常生活。

俗稱狗狗幣的虛擬貨幣「Dogecoin」，名稱就是取自Doge dog，圖案也是Kabosu。（路透）

Kabosu年紀漸長，身體也逐漸衰老，佐藤為了老化的Kabosu，也改變了上班作息時間，以便照顧、陪伴Kabosu散步。

18歲Kabosu 病逝家中

Kabosu才在2022年11月2日過了17歲生日，儘管衰老但食欲仍相當旺盛，也還可以出門散步。不過到12月26日，Kabosu的身體惡化，檢測的結果是急性膽管炎、慢性淋巴球性白血病，而且已進入病危狀態。

奇蹟的是，就在Kabosu重病的一周後，儘管狀態大不如前，但經過調養還能夠維持一定程度的健康，也可以看到開心的佐藤敦子，在社群媒體上繼續記錄Kabosu的生活。直到2024年5月24日，18歲的Kabosu在家中病逝。（轉載自聯合新聞網「轉角國際」）