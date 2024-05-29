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英獒犬太大卡浴室 主人嗶嗶聲助脫困

世界新聞網／輯
一位網友見毛小孩困在浴室中，於是模仿倒車的嗶嗶聲引導他脫困。（取材自TikTok＠bowserthemastiff）
一位網友見毛小孩困在浴室中，於是模仿倒車的嗶嗶聲引導他脫困。（取材自TikTok＠bowserthemastiff）

毛小孩的感覺和人類不盡相同，有時也容易在一些意想不到的地方碰到困難。這時就得用一些方法，來幫助對方脫離困境。近來社群網站上一部毛小孩的影片，就引起許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，一位住在美國拉斯維加斯，飼養一隻英國獒犬TikTok網友「bowserthemastiff」最近分享一段影片。畫面中，他家的獒犬似乎因為浴室門等角度問題，被卡在浴室裡動彈不得，只能不斷吼叫。

一般英國獒犬身形本來就比較龐大，體重大約能來到79到86公斤，讓他沒辦法直接180度轉身離開浴室。為了協助愛犬脫困，網友開始模仿汽車倒退時的「嗶、嗶」聲音，結果毛小孩聽到這個聲音，還真的開始慢慢往後退。儘管看起來還是有點害怕，腳步比較緩慢，但最終仍成功從浴室脫困。

@bowserthemastiff

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♬ original sound - BowserTheMastiff

網友看到影片也笑說「那眼神彷彿再說：我呼救了好幾次都沒來」、「就是需要嗶嗶聲才行」、「感覺他一臉尷尬」、「狗狗表示他覺得這房子到處都是障礙」、「『不能再這樣下去了，我們需要一個更大的房子』」、「這問題有點嚴重，萬一你不在家了他怎麼辦」、「他也太戲劇化了吧」、「很希望有人來接他」、「該給他買個倒車的攝影機了」。（世界新聞網

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