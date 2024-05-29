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墨吼猴高溫摔落樹 近百隻脫水熱死

編譯徐榆涵
墨西哥數周來飽受熱浪和乾旱侵襲，近百隻吼猴被熱死。（路透）
墨西哥數周來飽受熱浪和乾旱侵襲，近百隻吼猴被熱死。（路透）

墨西哥數周來飽受熱浪和乾旱侵襲，炎熱氣候不只熱死人，就連棲息在當地的吼猴也耐不住高溫，大量吼猴從樹上跌落喪命。

CNN報導，墨西哥灣沿岸的塔巴斯科州預計本周氣溫將超過45℃（約113℉），當地媒體報導多達85人死亡，當局證實此一趨勢，但未公布確切死亡人數。

美聯社報導，塔巴斯科州近日已至少有83隻吼猴喪命，有5隻被居民救起送去搶救。

獸醫瓦倫蘇埃拉（Sergio Valenzuela）說，牠們中暑了，到醫院時有脫水和發燒情況，像塊破布一樣軟弱無力。

瓦倫蘇埃拉幫吼猴冰敷，注射電解質，目前猴子們的情況似乎正在好轉，現在被關在籠子裡。瓦倫蘇埃拉說，牠們正康復中，攻擊性很強，現在又會咬人了，這是康復的跡象。

野生動物生物學家波佐（Gilberto Pozo）估計，5日開始，約有83隻吼猴死在樹下，上周末到達頂峰。波佐表示，吼猴像蘋果一樣從幾公尺的樹上掉下來，牠們嚴重脫水，幾分鐘之內就死了。

波佐解釋，死因包括高溫、乾旱、森林火災等，猴子失去水、水果和陰涼環境。據了解，對當地居民來說，吼猴是相當珍貴的象徵物種，會在清晨和黃昏時吼叫，告知他們時間。

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