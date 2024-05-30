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小誌故事 巴黎屁股書展擁抱多元認同

綜合報導
巴黎屁股書展盼藉由各式各樣的小誌訴說邊緣故事，擁抱多樣身分認同。圖為法國獨立出版社Kill Your Boyfriend攤位，出版各種主題的文獻小誌與情慾圖文書。(中央社)
巴黎屁股書展盼藉由各式各樣的小誌訴說邊緣故事，擁抱多樣身分認同。圖為法國獨立出版社Kill Your Boyfriend攤位，出版各種主題的文獻小誌與情慾圖文書。(中央社)

第6屆巴黎屁股書展日前在巴黎東京宮美術館展出，吸引獨立出版社、創作者、作者、藝術愛好者和收藏者齊聚一堂，盼藉由各式各樣的小誌訴說邊緣故事，擁抱多樣的身分認同。

巴黎屁股書展關注那些在出版市場上受到限制，尤其難以找到合適管道發行的作品。圖為可...
巴黎屁股書展關注那些在出版市場上受到限制，尤其難以找到合適管道發行的作品。圖為可互動展覽現場，展覽名稱為「愛麗絲的文獻之地」。(中央社)

巴黎屁股書展自2017年創辦至今，強調為邊緣化主題、不合時宜感受、慾望與靈感而生，書展品味是挑釁與荒誕，盼讀者能從刺激心靈與身體獲得愉悅。

本屆書展高達111個攤位，展示各種小誌（fanzine，愛好者雜誌）、藝術書、雜誌、評論、小說、海報與服飾等。攤位展示者為創作者、藝術家、獨立出版社、藝廊，多數來自法國與鄰近國家如德國義大利、瑞士、荷蘭、英國，少數來自美國、阿根廷、菲律賓、中國。

來自巴黎的獨立出版社Kermesse在攤位的最明顯處，擺著一本黑白印刷的自製小誌，巴掌大小，只有簡單裝訂，裡面寫著：「小誌就是又醜又便宜的書，沒有ISBN碼，不會成功」。出版社負責人杰拉德（Simon Gerard）接受中央社採訪，他說這是反諷，藉由拒絕申請ISBN對資本主義抗議。

巴黎屁股書展展示各種小誌（fanzine）、藝術書、雜誌、評論、小說、海報與服飾...
巴黎屁股書展展示各種小誌（fanzine）、藝術書、雜誌、評論、小說、海報與服飾等。圖為巴黎獨立藝廊Goswell攤位，右為藝術家都杜（Vava Dudu），其身後手繪T恤是親自製作並待售的周邊商品。(中央社)

杰拉德認為，小誌不只是一本書，有充滿各種藝術材質的可能，且成書速度快，能實現各種創意。在旁的小誌藝術家恩溫（Victor Unwin）向記者說，他覺得小誌是一種社群力量，藉由一個個小主題展示社群自我認同。

巴黎屁股書展關注那些在出版市場上受到限制，尤其難以找到合適管道發行的作品。主辦單位認為，一旦讓這些反抗主流的經歷、疑問和慾望發聲，將開拓大眾視野。因此，書展成為LGBTQI+族群重要的溝通平台，展出期間也同時舉辦講座、表演與展覽。

法國獨立出版社Kill Your Boyfriend共同創辦人楊（Yann）和艾蒂安（Etienne）表示，他們以出版不同主題文獻小誌為主，例如10年前同志酒吧裡的暗房（backroom）文獻報導，與10年前的男性跨性別衣著（travesti）文獻報導，「我們幾乎每年都會來巴黎屁股書展參展，因這裡集合了書店與藝廊的特質」。

來自倫敦、現定居於巴黎的藝廊負責人史蒂芬森（Anthony Stephinson）表示，他每年都會帶幾位藝術家的作品來擺攤，像是今年就安排了某位藝術家現場進駐，提供簽名並販售手繪T恤、手繪包等。

國籍為秘魯與西班牙、現定居英國的藝術家卡朵（Inés Cardó）則是一人擺攤，她製作了花園植物介紹的小誌，藉由每株植物歷史來探討殖民與離散文化，現場並展示其他印刷藝術品。她告訴中央社記者，是經由社群媒體知道巴黎屁股書展，這是第一次投稿並獲選參加。

第6屆巴黎屁股書展在巴黎東京宮美術館展出，吸引獨立出版社、創作者、作者、藝術愛好...
第6屆巴黎屁股書展在巴黎東京宮美術館展出，吸引獨立出版社、創作者、作者、藝術愛好者和收藏者齊聚一堂。圖為巴黎東京宮美術館正門口，左起第三個看板為書展宣傳海報。(中央社)

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