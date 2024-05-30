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死後2奇蹟獲梵蒂岡認證 15歲義大利裔少年封聖

聯合新聞網
阿庫蒂斯在世時行善無數，死後更「帶出奇蹟」，將被封為千禧世代第一位聖人。(美聯社)
阿庫蒂斯在世時行善無數，死後更「帶出奇蹟」，將被封為千禧世代第一位聖人。(美聯社)

英國倫敦一名義大利裔少年在世時致力於宣揚天主教福音，從小就特別有同理心樂意幫助周遭的人，還在死後「帶來奇蹟」。雖然他已過世快20年，但由於他的貢獻及2個奇蹟，將被教宗方濟各封為第一位千禧世代的聖人。

據英國報導，阿庫蒂斯（Carlo Acutis）在2006年去世，得年15歲，是名電腦神童。他3歲就開始將零用錢捐給窮人，上學以後也曾主動保護被霸凌的同學，晚上還做飯送給街友吃，但他的生命卻非常短暫。

他的母親薩爾扎諾（Antonia Salzano）透露，阿庫蒂斯熱愛足球、動物、音樂和電腦，喜歡在山上遠足。他喜歡大自然，喜歡動物，在某種程度上他與中世紀知名的苦行僧「亞西西的聖方濟各」（San Francesco d'Assisi）非常相似。

阿庫蒂斯被診斷出患有白血病，逝世前他告訴父母，他很開心自己將死，因為他「沒有浪費一分鐘去做不討上主喜悅的事」。他在世時負責管理教區網站，過世以後還因而獲得「上主的網紅」稱號。他的遺體被放在義大利的阿西西（Assisi）展出，這是聖方濟各的誕生地，聖方濟各也在此創立方濟各會，因此阿庫蒂斯被展示於此可說是意義深遠。

據報曾經有名女子因為女兒車禍命懸一線，跑到阿庫蒂斯的棺材前面祈禱。祈禱後女子的女兒開始自主呼吸，十天後腦部出血消失、健康出院；除此之外，還有另一名罹患胰腺病的巴西男童因為「阿庫蒂斯向上主求情」而痊癒，這些奇蹟都為阿庫蒂斯成為聖人鋪路。

教宗方濟各將阿庫蒂斯列為真福品，被列為真福品之後便會封聖成為聖人，阿庫蒂斯便會成為千禧世代第一個聖人。

方濟各 義大利 教宗

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