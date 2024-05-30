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不堪父親壓力？日本山崎麵包接班人輕生

編譯周辰陽
日本麵包業巨頭「山崎集團」接班人飯島佐知彥，疑似罹患精神疾病，傳出自殺身亡。(取材自Ｘ平台)
日本麵包業巨頭「山崎集團」接班人飯島佐知彥，疑似罹患精神疾病，傳出自殺身亡。(取材自Ｘ平台)

日本知名麵包公司「山崎麵包」（Yamazaki）驚傳第三代接班人、副社長飯島佐知彥驚傳輕生，有公司員工爆料，佐知彥患有嚴重精神病，經常喃喃自語；另還有人透露，他被醫生告知要好好靜養，但父親飯島延浩卻硬要他上工，進而讓他病情惡化，但目前不清楚佐知彥真正自殺原因。

日本雜誌《週刊新潮》過去四期詳細報導了總銷售額超過1兆日圓(約64.3億美元)的麵包業界巨頭「山崎集團」內情，最新一期則揭露飯島佐知彥的死亡事件，

根據報導，山崎麵包1948年創立後，社長一職由飯島家代代相傳，現任社長飯島延浩是第三代。前職員透露，「原本，（便利商店）Daily YAMAZAKI在內的山崎集團零售部門都是赤字，由長男幹雄負責，但是沒有做出成果，所以用佐知彥取而代之」，公司內部也普遍認為社長對次子抱有很高的期望。

但到了2021年，便利商店事業由社長直接管轄，2022年12月更發布命令，更換了兄弟倆負責的許多職務，讓公司內部大為意外。一名現任職員透露，聽說飯島佐知彥向社長抱怨了自己的精神疾病，所以負責的人才換了。

這名現任職員表示，佐知彥患有精神疾病在公司內部廣為人知，自己曾跟他一起在總公司搭電梯，經常聽到他在喃喃自語，處於令人擔心的狀況，「儘管醫師告訴他，應該休息一陣子、停止上班，但社長說『出來上班』，所以還是出門了」，隨後就發生了1月9日的傳輕生事件。

根據業界傳聞，飯島佐知彥的精神問題始於幾年前，據稱飯島延浩當時因故勃然大怒，毫不留情地斥責次子，身為長男的飯島幹雄已被罵到習慣，但次男佐知彥就不習慣，心理健康受到影響。

這名人士還說，即使佐知彥病情還沒有完全治好，但父親還是要他去上班，結果人就死了。

《週刊新潮》曾就飯島佐知彥之死可是因為父親壓力或斥責一事，向山崎麵包公關部門求證，得到的回應是「無法回答有關個人隱私的問題」。

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