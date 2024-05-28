薯條燈烘髒拖把 澳洲麥當勞員工挨轟

澳洲布里斯本麥當勞的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」，引起許多網友怒批「今年見過最無腦的事」。（取材自臉書）

據Daily Star報導，澳洲 布里斯本麥當勞 的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」，照片一曝光，引起許多網友不滿，忍不住怒批「今年見過最無腦的事」。

報導指出，一名女網友近日到布里斯本某間麥當勞用餐時，看見一名女員工竟將使用過的「拖把頭」放在薯條保溫燈下烘乾，且非常靠近底下新鮮的炸薯條，該名女網友表示，當時有一名員工提醒，「我不認為妳應該這麼做，因為可能會有安全問題，它可能會著火」，但也有其他員工彷彿沒看到一樣，照樣做著手邊的事。

照片一曝光，瞬間引起許多網友批評，「我敢打賭拖把頭比薯條還要燙」、「這就是特殊成分的味道」、「我當廚師已經35年了，如果你知道廚房裡發生的一些事，應該就不會想在外面吃飯了」、「這是我今年見過最無腦的事，這位女店員的衛生和食品安全程序證書應該要被吊銷」、「不如直接拿薯條拖地」、「（薯條）風味就是從這裡來的」，還有人戲謔表示，這是麥當勞的復古餐點「麥拖把」（McMop）。