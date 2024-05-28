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薯條燈烘髒拖把 澳洲麥當勞員工挨轟

綜合報導
澳洲布里斯本麥當勞的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」，引起許多網友怒批「今年見過最無腦的事」。（取材自臉書）
澳洲布里斯本麥當勞的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」，引起許多網友怒批「今年見過最無腦的事」。（取材自臉書）

據Daily Star報導，澳洲布里斯本麥當勞的一名女員工，被民眾目擊用薯條保溫燈烘乾「骯髒拖把頭」，照片一曝光，引起許多網友不滿，忍不住怒批「今年見過最無腦的事」。

報導指出，一名女網友近日到布里斯本某間麥當勞用餐時，看見一名女員工竟將使用過的「拖把頭」放在薯條保溫燈下烘乾，且非常靠近底下新鮮的炸薯條，該名女網友表示，當時有一名員工提醒，「我不認為妳應該這麼做，因為可能會有安全問題，它可能會著火」，但也有其他員工彷彿沒看到一樣，照樣做著手邊的事。

照片一曝光，瞬間引起許多網友批評，「我敢打賭拖把頭比薯條還要燙」、「這就是特殊成分的味道」、「我當廚師已經35年了，如果你知道廚房裡發生的一些事，應該就不會想在外面吃飯了」、「這是我今年見過最無腦的事，這位女店員的衛生和食品安全程序證書應該要被吊銷」、「不如直接拿薯條拖地」、「（薯條）風味就是從這裡來的」，還有人戲謔表示，這是麥當勞的復古餐點「麥拖把」（McMop）。

隨著風波越演越烈，澳洲麥當勞發言人出面回應，已和該名女員工約談，但不會將她開除。目前也和當事店家直接溝通，再次對所有員工進行消毒、衛生和食品安全的培訓，並強調麥當勞非常重視食品安全，「這只是單一事件，我們將會確保此事不會再發生」。

澳洲一間麥當勞分店的女員工，靠著薯條保溫燈烘乾拖把頭。（取材自Ｘ平台）
澳洲一間麥當勞分店的女員工，靠著薯條保溫燈烘乾拖把頭。（取材自Ｘ平台）

麥當勞 澳洲

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