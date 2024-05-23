人不是在國外？爺奶開門見「小傢伙」 驚喜表情感動網友

一位媽媽帶著小孩從加拿大飛9小時見祖父母。（取材自TikTok＠rowanelise1）

身為親人，總是會無條件愛著自己的兒孫。近來有一位居住在加拿大 的母親，特意帶著嫩嬰坐長途飛機，去拜訪她已經80歲的祖父母。一家老小相逢的畫面感動了許多網友。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，一位現居加拿大的女性Rowan Elise，育有一名剛出生未滿一歲的孩子。Elise想給住在英國的祖父母一個驚喜，於是帶著當時九個月大的孩子，搭乘了九小時的飛機，特地前往英國。

當她來到祖父母家門前時，故意把嬰兒籃放在門前，按了門鈴就躲在一旁。祖父母現身後，對於眼前的嬰兒相當驚訝，接著躲在一旁的Elise再現身，祖父母才知道原來門口這小傢伙是自己的曾孫。一家人對突如其來的團聚感動不已，相互擁抱，畫面十分溫馨。

許多網友也紛紛表示「哭了」、「這是我見過最像祖父母的祖父母」、「感謝你能分享這段回憶」、「爺爺的聲音好平靜，好想聽他唸故事」、「爺爺還故意不破梗去把老伴叫來」、「我看了三次，竟然因為陌生人哭了」、「一個月前我也做了相同的事，從加拿大飛過去給他們一個驚喜」、「這是給他們最好的禮物，我也不能忘記讓我爺爺第一次看到曾孫時的反應」。