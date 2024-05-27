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自製富士山羅森模型 網友想拍就拍帶著走

聯合新聞網
日本藝術家製作羅森模型，重現「富士山羅森」樣貌。(取材自Ｘ平台)
日本藝術家製作羅森模型，重現「富士山羅森」樣貌。(取材自Ｘ平台)

日本河口湖羅森（LAWSON）便利商店的「富士山羅森」照片成絕響，有網友乾脆自行製作羅森的便利商店模型，來滿足想要打卡拍照的需求，不但可帶著走，而且不管從哪個角度都能拍出完美合照，獲讚「點子不錯」、「肯定大賣」。

日本媒體報導，藝術團體「現代美術二等兵」的成員藤原克仁，日前在Ｘ平台分享能「帶著走」的羅森便利商店模型，外觀仿效暴紅的「富士山羅森」，只要有了它，不管從哪個角度看向富士山，都能拍出富士山和羅森的合照，也不會影響到其他人。

藤原表示，由於一般市面上的羅森模型和河口湖那家羅森不太相同，因此他找了形狀相近的7-11模型進行改造；模型裡頭還有裝設LED燈，可以模擬夜間點亮招牌和店內的樣子。藤原指出，自己看到富士山羅森的新聞時，感到相當困惑，也不知道為什麼會變拍照打卡景點，但他決定用一個幽默的方式，來「解決」這個問題。

許多網友也紛紛表示「這點子不錯耶」、「這樣就誰都不會影響到了」、「背景除了富士山還能放其他東西」、「這個肯定會大賣」、「竟然連招牌都能發光，太用心了」、「我要全家便利商店的版本」、「可以帶著走的羅森太有趣了」、「再做一個富士山模型，自己就能拍富士山羅森了」。

日本藝術家製作羅森模型，重現「富士山羅森」樣貌。(取材自Ｘ平台)
日本藝術家製作羅森模型，重現「富士山羅森」樣貌。(取材自Ｘ平台)

日本

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