BMW失速「空翻一圈」衝撞民宅 車上三人看似無傷火速離場

英國約克郡布拉福20日發生一起車禍，一台BMW撞到民宅圍欄後側面落地，車上駕駛和乘客自行脫困離開。示意圖，非新聞事件照。（取材自pexels.com@Sofía Nuñe）

英國約克郡布拉福（Bradford）20日發生一起車禍，一台BMW撞到民宅前的鐵欄杆，騰空翻滾後側面著地，所幸意外沒有造成人員傷亡，BMW的駕駛和乘客在事故後自行離開，目前警方正在調查他們的身分。

每日郵報（Daily Mail）報導，監視器畫面記錄了車禍當下的恐怖瞬間。

報導指出，一台快速行駛的黑色BMW 320在20日晚間約6點15分撞上民宅鐵圍欄後在空中翻轉一圈，接著以側面著地落在住宅前。車子落地後受損嚴重，不斷冒出白煙，三名男子自行離開現場，看似毫髮無傷。

住宅居民在聽到車禍的巨大聲響後紛紛跑出門查看。一位不願具名的居民表示，車子從遠處衝過來時他就聽到隆隆的引擎聲，事故前駕駛還在加速，她認為車子時速起碼有60英里，該區人口密集，可能會撞到小孩，還好沒有人受傷。

該位居民表示，但BMW駕駛和乘客似乎對事故不在意，車禍後在旁邊看了一下，然後就戴上帽T的帽子離開了，沒有關心有沒有人受傷，她擔心他們不用承擔自己的行為造成的任何後果。

這位生氣的居民說，再往旁邊一公尺車子就會直接撞上民宅大門，事故後他們疏散所有家人，因為消防隊說怕房屋結構受損，居民要趕快離開。

另一位男性居民說，車子還沒過來時他就聽到引擎加速的聲音，連房屋都在震動，接著就看到車子側躺在鄰居家門前，還好沒人受傷，救護車和消防隊很快就到現場，他趕緊關閉家中的天然氣和所有電器，叫家人都到戶外。

一位居民表示，他很意外車子撞成這樣還沒有支離破碎，還好車子是撞上圍欄，更幸運的是沒有人受傷，因為那個時間是他們把垃圾桶拿到外面的時間，或是整理花園的時間。

一名西約克郡警方的發言人表示，警方在6點16分接到報案電話，表示有轎車衝撞民宅，乘客在警方抵達前離開現場，警方目前正在調查他們的身分和行蹤。