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每次診斷都不同 英女童3年被誤診30次 才知腦瘤

聯合新聞網
英國一名11歲女童三年被誤診30次，最終發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。；示意圖。（圖／123RF）
英國一名11歲女童三年被誤診30次，最終發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤。；示意圖。（圖／123RF）

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童被偏頭痛、身體不適、嘔吐等症狀困擾長達三年，家長帶她去看醫生高達30次，每次的診斷卻都不同，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上至少八個月，最終出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5公分大的腫瘤

根據每日郵報報導，女童母親達碧（Imogen Darby）表示，女兒是在2020年3月英國經歷新冠肺炎疫情封城期間開始生病，當時女兒每隔幾個月就會身體不適，後來變成每個月一次，頻率越來越高。她帶女兒看了大約十次全科醫生，撥打三次政府非緊急醫療專線NHS 111，也去了急診室。

急診室的診斷是女童得了胃病和偏頭痛，只需要多喝水就好。但女童病情沒有好轉，甚至出現頸部僵硬的症狀，但醫生聲稱這是她的睡眠方式造成的，並將她轉診給物理治療師。醫生也建議女童做進一步檢查，但MRI檢查需要等待數個月。

自2023年11月至2024年1月期間，女童每天都在嘔吐，而今年1月兒科認為女童是偏頭痛，讓她服用另一種藥物。

直到學校打電話通知家長說女童用奇怪的姿勢扶著脖子，而且失去平衡。達碧帶女兒到北安普頓綜合醫院就醫，女兒走路已經無法走一直線，電腦斷層（CT）掃描檢查發現她腦中有一個3.5公分大的腦瘤，確認罹患一種稱作毛狀星細胞瘤（Pilocytic astrocytoma）的常見兒童腦瘤。

女童被轉院至諾丁漢進行長達十小時的手術，切除了這顆腦瘤的96%部分，所幸是良性腫瘤，未來五年內她需要每三個月接受一次MRI掃描，並進行物理治療與神經學檢查追蹤。

英國腦瘤慈善機構的專家米勒（Cameron Miller）對此案例表示，對許多腦瘤患者而言，光是在確診過程就耗費了太久時間。

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