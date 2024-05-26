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印尼罕見連體嬰下體相連 3腿4手像蜘蛛

聯合新聞網
印尼出現一對「蜘蛛連體嬰」，罕見病例引發外界討論。（取材自美國醫學期刊）
印尼出現一對「蜘蛛連體嬰」，罕見病例引發外界討論。（取材自美國醫學期刊）

印尼一對連體嬰兄弟像「蜘蛛」一樣連接在一起，共用三條腿、四隻手臂以及一根陰莖，並共享膀胱、直腸以及腸道，在印尼只有200萬分之一的機率會出現，美國醫學期刊近日公開這起罕見病例，引發討論。

根據每日郵報報導，美國醫學期刊近日公開了這對來自印尼的雙胞胎兄弟。他們於2018年出生，共享三條腿、四隻手臂、一根陰莖，且共用多個內臟器官。他們出生時就沒有下體，這種骨盆相連的特殊連體情況被稱為「Ischiopagus Tripus」，由於兩人相連的形狀激似蜘蛛，因此也被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」。

在三歲前，他們通常只能平躺著生活。三歲後，一組外科醫療團隊替他們進行手術，切除第三條腿，穩定兩兄弟的臀部，才使他們能夠正常坐起來。術後三個月追蹤顯示，這對雙胞胎並沒有任何併發症

這類連體嬰的特徵是雙胞胎共享三條腿，但其中一條腿無法正常活動。他們並共用同一組生殖器。這類連體嬰的病例非常罕見，而這種分裂大約發生在受孕後的八至12天。研究人員指出，醫學文獻中只通報了少數病例。印尼的研究小組估計，所有連體嬰中有6%至11%是「蜘蛛連體雙胞胎」。

中國、巴基斯坦、印度等國皆出現過「蜘蛛連體雙胞胎」的案例。其中1989年在中國出生的連體嬰兄弟於兩歲多時進行手術，並成功將兩人分開。

印尼 併發症 印度

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