「馴鹿寶貝」現實版 巴西女跟騷已婚醫5年 1天500通電話

巴西23歲女子韋爾奇跟騷一名已婚醫師長達五年，曾在一天內打了500通電話與發1300多條訊息給對方。（取材自Instagram）

Netflix短劇「馴鹿寶貝 」改編自真人真事，講述男主角遭女主角瘋狂跟蹤的故事，引發社群熱議。巴西 一名女子被控跟騷一名已婚醫師及其家人長達五年，甚至一天內打了500通電話與發了1300多條訊息給對方，目前已被巴西警方逮捕。

每日郵報報導，巴西23歲女子韋爾奇（Kawara Welch）2018年在東南部城市伊圖尤塔巴（Ituiutaba）一間醫院就醫治療憂鬱症 ，隔年起便開始跟蹤騷擾這名已婚醫師。

受害醫師向巴西新聞雜誌「Fantastico」表示，韋爾奇不但曾經闖入他的診所，還多次在醫院附近等他，下班後還繼續跟蹤他。自從獲得他的手機號碼後，跟騷情況變本加厲，開始不間斷發送令人不安的訊息和照片，還以死要脅，甚至恐嚇要告訴他家人兩人正在交往。

受害醫師說，韋爾奇有一次在一天內給他發了1300條訊息和打了500通電話。他無奈說道，「我的手機號碼換過三、四次，但我不再換了，因為我發現這完全沒用。她怎樣都能找到我的新號碼。 」

受害醫師否認他和韋爾奇之間有過任何關係，並曾向警方提交過42次報案。韋爾奇2020年雖然曾與檢察官簽署文件，同意不會再與醫師聯繫，但2022年仍闖入診所並攻擊醫師妻子，2023年因襲擊罪和涉嫌竊盜等罪被捕，繳交罰款後拘捕一周就被釋放。

韋爾奇今年3月因為再次違反限制令，被州法官批准受審前預防性羈押，她透過律師強調自己與醫師有戀愛關係，並且還有證據可以證明，不過相關說法遭到警方駁斥，警方不認為她的說法屬實。