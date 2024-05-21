老公和閨密互動感覺「怪怪的」 她一查才發現遭背叛好幾年

一位女性發現丈夫跟閨密的舉動太過親密，一查發現原來丈夫早已外遇許久。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Julia Taubitz）

外遇劈腿的人，往往會認為自己能夠隱瞞一切不被發現。然而就算瞞得住一時，最終仍可能因為一點點蛛絲馬跡被另一半起疑，最終被識破暴露外遇情形，因而遭到懲罰。

根據日本 媒體「ananweb」報導，一位化名果穗的30多歲女性，過去在大學時期交了一位男友，兩人在交往五年後結婚。過了幾年，兩人的「夜間恩愛」次數漸漸降低，不過果穗對此原先並不以為意，也沒有特別不滿。

雖然結婚工作，不過果穗和其他大學時期的好友感情還是相當好，彼此間每個月都會聚會一次。然而有次聚會時，她發現丈夫跟某位閨密的互動似乎特別親密，不只是物理上靠得很近，彼此間也散發出男女特有的氛圍，讓她起了疑心。

經過果穗調查，果然發現丈夫的LINE 裡有和那位對象的親暱對話紀錄。果穗氣到想要離婚，於是開始暗中蒐集兩人外遇的證據，這時她也發現原來早在結婚之前，丈夫就曾有劈腿行為，而且夫家其實一直知道這件事，只有果穗一直被蒙在鼓裡而已。

最終，果穗找個機會約了丈夫，以及閨密的夫妻一共四個人，在大家面前攤牌。由於證據準備得相當充足，使得其他人百口莫辯。於是果穗就這麼和丈夫離了婚，並且求償慰問金，給足了前夫一個教訓。