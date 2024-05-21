我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵下場慘

老公和閨密互動感覺「怪怪的」 她一查才發現遭背叛好幾年

世界新聞網／輯
一位女性發現丈夫跟閨密的舉動太過親密，一查發現原來丈夫早已外遇許久。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Julia Taubitz）
一位女性發現丈夫跟閨密的舉動太過親密，一查發現原來丈夫早已外遇許久。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Julia Taubitz）

外遇劈腿的人，往往會認為自己能夠隱瞞一切不被發現。然而就算瞞得住一時，最終仍可能因為一點點蛛絲馬跡被另一半起疑，最終被識破暴露外遇情形，因而遭到懲罰。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名果穗的30多歲女性，過去在大學時期交了一位男友，兩人在交往五年後結婚。過了幾年，兩人的「夜間恩愛」次數漸漸降低，不過果穗對此原先並不以為意，也沒有特別不滿。

雖然結婚工作，不過果穗和其他大學時期的好友感情還是相當好，彼此間每個月都會聚會一次。然而有次聚會時，她發現丈夫跟某位閨密的互動似乎特別親密，不只是物理上靠得很近，彼此間也散發出男女特有的氛圍，讓她起了疑心。

經過果穗調查，果然發現丈夫的LINE裡有和那位對象的親暱對話紀錄。果穗氣到想要離婚，於是開始暗中蒐集兩人外遇的證據，這時她也發現原來早在結婚之前，丈夫就曾有劈腿行為，而且夫家其實一直知道這件事，只有果穗一直被蒙在鼓裡而已。

最終，果穗找個機會約了丈夫，以及閨密的夫妻一共四個人，在大家面前攤牌。由於證據準備得相當充足，使得其他人百口莫辯。於是果穗就這麼和丈夫離了婚，並且求償慰問金，給足了前夫一個教訓。

日本 LINE

上一則

罷工抗爭3個月 韓國住院醫師僅5%留守醫院

下一則

削弱俄軍海上戰力 烏軍：擊毀黑海艦隊最後一艘飛彈艦

延伸閱讀

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」
比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友
河南弟結婚⋯8個姊姊輪流掛「萬元鈔票花圈」 網憂新娘慘了

河南弟結婚⋯8個姊姊輪流掛「萬元鈔票花圈」 網憂新娘慘了
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」