阿根廷通膨加劇 首都地鐵票價一夜漲360%

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的地鐵票價，一夜之間上漲360%。 （美聯社）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）發起的預算 緊縮運動推高該國公共交通成本，首都布宜諾斯艾利斯的地鐵 票價一夜之間上漲了360%。

香港01引述英國衛報報導，經過數周的聽證會後，阿根廷一名法官5月16日取消暫時阻止地鐵按計畫漲價的命令。布宜諾斯艾利斯的地鐵單程票價於次日飆升了兩倍多，從原來的125披索（約0.14美元）漲到了574披索（約0.65元），加劇阿根廷的生活成本危機。

由於缺少公共交通補貼，城市政府被迫提高成本，這已是阿根廷2024年第三次出現通貨膨脹衝擊地鐵票價的情況。2023年12月，布宜諾斯艾利斯的地鐵票價僅為80披索。

米雷伊去年12月上台後推行自由市場實驗，削減從補貼到國營企業的所有公共開支，旨在重建阿根廷在外國投資 者心目中的信譽，並抑制惡性通膨。

米雷伊的放鬆管制和緊縮措施在短期內推高了通膨率。阿根廷目前的通膨率為289%，位居世界前列，普通民眾的生活更加艱難，經濟陷入衰退。

布宜諾斯艾利斯的公共汽車和火車票的價格也在穩步上漲。市政官員說，6月1日，地鐵票價將漲到650披索。不過，市政府會推遲到8月1日再提價到757披索，以盡量減少對乘客造成的經濟負擔。

長期以來，公共交通的低票價一直是布宜諾斯艾利斯居民的福音，尤其對於不住在市中心、需要長途通勤的人。然而，在阿根廷近20年來最嚴重的金融危機中，低廉的票價也是負債累累的政府無法承受的一大筆開支。

布宜諾斯艾利斯的地下交通系統是世界上最早建成的交通系統之一。