我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

阿根廷通膨加劇 首都地鐵票價一夜漲360%

綜合報導
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的地鐵票價，一夜之間上漲360%。 （美聯社）
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的地鐵票價，一夜之間上漲360%。 （美聯社）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）發起的預算緊縮運動推高該國公共交通成本，首都布宜諾斯艾利斯的地鐵票價一夜之間上漲了360%。

香港01引述英國衛報報導，經過數周的聽證會後，阿根廷一名法官5月16日取消暫時阻止地鐵按計畫漲價的命令。布宜諾斯艾利斯的地鐵單程票價於次日飆升了兩倍多，從原來的125披索（約0.14美元）漲到了574披索（約0.65元），加劇阿根廷的生活成本危機。

由於缺少公共交通補貼，城市政府被迫提高成本，這已是阿根廷2024年第三次出現通貨膨脹衝擊地鐵票價的情況。2023年12月，布宜諾斯艾利斯的地鐵票價僅為80披索。

米雷伊去年12月上台後推行自由市場實驗，削減從補貼到國營企業的所有公共開支，旨在重建阿根廷在外國投資者心目中的信譽，並抑制惡性通膨。

米雷伊的放鬆管制和緊縮措施在短期內推高了通膨率。阿根廷目前的通膨率為289%，位居世界前列，普通民眾的生活更加艱難，經濟陷入衰退。

布宜諾斯艾利斯的公共汽車和火車票的價格也在穩步上漲。市政官員說，6月1日，地鐵票價將漲到650披索。不過，市政府會推遲到8月1日再提價到757披索，以盡量減少對乘客造成的經濟負擔。

長期以來，公共交通的低票價一直是布宜諾斯艾利斯居民的福音，尤其對於不住在市中心、需要長途通勤的人。然而，在阿根廷近20年來最嚴重的金融危機中，低廉的票價也是負債累累的政府無法承受的一大筆開支。

布宜諾斯艾利斯的地下交通系統是世界上最早建成的交通系統之一。

地鐵 預算 投資

上一則

以軍再尋獲3人遺體 遭半裸遊街的「德籍女刺青師男友」也遇害

下一則

巴布亞紐幾內亞嚴重山崩增至逾300死 千棟房屋遭活埋

延伸閱讀

阿根廷總統踩地雷：諷西班牙總理妻貪腐 馬德里召回大使

阿根廷總統踩地雷：諷西班牙總理妻貪腐 馬德里召回大使
FBI局長：中「伏特颱風」駭客深藏美基建 等待祭出破壞

FBI局長：中「伏特颱風」駭客深藏美基建 等待祭出破壞
莫斯科音樂廳遭血洗後 FBI局長示警：美國也可能遭遇恐攻

莫斯科音樂廳遭血洗後 FBI局長示警：美國也可能遭遇恐攻
FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻

FBI擔心美發生類似莫斯科音樂廳恐攻

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」