遭廣告冒名詐騙 日本富豪控告Meta索賠1日元

日本富豪前澤友作。（美聯社）

日本 服飾網購業者ZOZO公司創辦人前澤友作日前就社群媒體 上出現冒用包括他與其他名人照片等資訊的投資 詐騙廣告問題，向東京地方法院提起訴訟，要求Meta與Facebook Japan合同公司提供損害賠償1日元（約0.006美元），「首先希望釐清他們的行為是違法還是合法」。

日媒ORICON NEWS報導，前澤表示，「我要求他們提供具體對策內容，說明他們為了對付詐騙廣告所做的努力（儘管我認為他們根本沒在努力），並要求他們的負責人以證人身分出庭應訊」。

日本4名受害者4月底以Meta疏於調查騙取金錢的內容為由，向神戶地方法院提起訴訟，要求Meta的日本法人Facebook Japan合同公司賠償約2300萬日元（約15萬美元）。

這4名提告的民眾，在Meta營運的臉書、Instagram等社群媒體上點進假借企業家前澤友作、西村博之等知名人士名義的投資詐騙廣告後，使用通訊軟體LINE聯絡宣稱是助理的人，並在指示下把投資資金匯到指定戶頭，4人受騙金額總計超過3200萬日元（約20萬美元）。

關於社群媒體上冒用知名人士照片等資訊的「假廣告」問題，營運社群媒體Instagram、臉書（Facebook）的美國母公司Meta於4月16日在官網發布以「因應假冒名人的詐騙廣告對策」為題的長文。

Meta譴責線上詐騙「透過網路，以全世界的人為目標，威脅著社會全體」，並表示「Meta的政策禁止詐騙性質廣告，其中包含為了誤導或欺騙民眾而冒充名人、使用名人的畫面等資訊的廣告、發文等」。

Meta在長文最後指出，「Meta正在採取行動根絕敝公司平台上的詐騙行為，並與執法機構合作。由於網路詐騙之後也會持續存在，我們認為，透過產業界、專家、相關機構之間的合作，採取全體社會規模的方式，在打擊詐騙取得進展方面至為重要」。

對此，前澤透過自己的X帳號批評：「喂喂，首先，一句道歉在哪裡？怪給社會全體？若宣稱『審查團隊裡有理解日文、日本文化背景的人』，應該就能立刻判別我、堀江（貴文）等名人（的照片等）被詐騙廣告冒用吧？是在欺負人嗎？」