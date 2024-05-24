全球首座橋上景觀飯店 獨享首爾漢江大橋美景

景觀飯店位於橋墩上，由原本的咖啡廳改建。（圖／首爾市府）

綜合南韓 朝鮮日報和每日經濟新聞（MK News）報導，首爾市政府日前宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡 廳「織女咖啡廳」（Jiknyeo Cafe，音譯）改造成世界首間「橋上景觀飯店」，且飯店將於7月16日正式開幕。首爾市政府還說，他們將舉辦開幕首日免費住宿活動，只要首爾市民在22日前於市府官網留言，就有機會被抽中參加活動。

首爾漢江大橋上將有景觀飯店開幕。（圖／首爾市府）

MK News指出，這間景觀飯店面積約43坪，設有臥室、客廳和浴室，最多能容納四人住宿。床邊、客廳等空間都有落地窗，旅客可獨享漢江景致，觀賞晝夜間的汝矣島、63大樓。不過，住宿費用尚未確定，預計會在每晚30萬至50萬韓元間（約221.5至369.2美元），民眾在飯店開幕後可透過Airbnb網站訂房。

這間飯店委由目前營運首爾華美達酒店（Ramada Hotel）和米利托亞酒店（Millitopia Hotel）的Sanha HM營運，近期也簽署了委託協議。

首爾市府將在景觀飯店開幕首日舉行免費入住活動，想參加的首爾市民可在22日前於首爾市府官網留言，寫下自己和親友充滿愛的回憶，字數限千字以內，就有機會被抽中參加免費入住活動。得獎者將於28日在景觀飯店舉行的「預促銷活動」公布。