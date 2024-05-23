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24年前見證傳奇誕生 梅西首份合約餐巾紙 拍出96.8萬

編譯徐榆涵
巴塞隆納總監24年前在餐巾紙寫下合約，同意簽下13歲的梅西，如今這張餐巾紙拍出76萬2400英鎊。（美聯社）
巴塞隆納總監24年前在餐巾紙寫下合約，同意簽下13歲的梅西，如今這張餐巾紙拍出76萬2400英鎊。（美聯社）

巴塞隆納足球俱樂部2000年時，用餐巾紙寫下合約，簽下當時年僅13歲、當今超級足球明星梅西（Lionel Messi），如今這件價值非凡的歷史文物近日已被拍出，拍賣價格高達76.24萬英鎊（約96.8萬美元）。

這件長寬16.5公分的餐巾紙於2000年12月被用藍色墨水簽署，上面印有時任巴塞隆納總監雷克薩奇（Carles Rexach）簽下梅西的合約內容。

梅西目前效力於國際邁阿密球隊，相關動態仍備受球迷注意。（美聯社）
梅西目前效力於國際邁阿密球隊，相關動態仍備受球迷注意。（美聯社）

西班牙俱樂部轉會顧問明格拉（Josep Minguella）和推薦梅西的經紀人加吉奧利（Horacio Gaggioli）都簽署了這份合約。

一個月後，梅西正式加盟巴塞隆納，最終並成為巴薩進球的紀錄保持者。梅西在16歲時首次亮相，為加泰羅尼亞俱樂部出場778場比賽，一共踢進672個球。

現年36歲的梅西，自13歲加入巴薩青年隊後，一路為俱樂部立下諸多汗馬功勞，效力A隊的17個賽季拿下了4次歐冠冠軍、10次西甲冠軍，這名八屆金球獎得主在2021賽季轉至大巴黎聖日耳曼曼（PSG），隨後又越洋前往美國，目前效力於國際邁阿密（Inter Miami）。

該餐巾紙合約由總部位在倫敦的拍賣商邦瀚斯（Bonhams）代表加吉奧利進行線上拍賣，起標價達30萬英鎊（約38.1萬美元）。

邦瀚斯精品圖書和手稿部主管艾林（Ian Ehling）表示，自從宣布此次拍賣會以來，便引起國際關注，全世界的粉絲都期待這一天到來。

拍賣商透過媒體向廣大球迷與收藏家喊話，「如果你熱愛足球，你一定知道梅西，也明白他是幾個世代以來，全球足壇的指標人物之一。如果你想擁有和收藏傳奇的一部分，這張餐巾紙絕對是你夢寐以求的珍品。」

艾林說，這是他處理過最令人興奮的珍品之一，雖然只是一張餐巾紙，但卻是促使梅西展開職業生涯的最知名餐巾紙，並稱它不僅改變了梅西生活，也改變了巴塞隆納足球俱樂部的未來，並為全球數十億球迷帶來足球最輝煌的時刻。

梅西 足球 拍賣

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