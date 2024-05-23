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作品被頑童塗鴉 日本畫家大方保留 網讚：會變傳說

世界新聞網
一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X平台）
一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X平台）

畫畫的時候，畫作卻被其他小孩子任意塗鴉，你會有什麼樣的反應呢？一位日本美術大學博士班的畫家櫻井旭，近來就碰到這樣的意外狀況，然而他後續的舉動，卻讓許多網友紛紛叫好。

日媒報導，現年27歲的櫻井，是金澤美術工藝大學博士後期課程的三年級生，作品主要以油畫的風景畫、肖像畫、靜態畫等等為主。先前他到了比利時的一個農場地區，現場寫生當地被自然環繞的蔥綠景象。

不料在他畫得差不多、站遠檢視整幅畫作的時候，突然出現了兩名孩子，開始擅自在他的畫作上塗鴉。櫻井雖然很驚訝，但決定先暫時觀察狀況，看到孩子們畫得很開心，就決定不要制止他們。後來孩子還想要一些顏料，櫻井也大方借出，並拍下孩子的作畫過程，最後保留了這幅由他自己和孩子「共同創作」的作品。儘管是一件看似嚴重的意外，但他認為這件事本身很有藝術美感，也打算將之寫進自己的博士論文中。

其他網友也紛紛表示「有了這段插曲，感覺會變成傳說的作品」、「很不錯耶」、「小孩子真可愛」、「看到小孩塗鴉我自己都『欸』了一下，想不到會這麼寬容」、「好險他們碰到的是你」、「真是了不起的合作」、「不生氣，還拍紀念照，這脾氣真的太好了」。

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