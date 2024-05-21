韓網紅空姐頭骨被削 把媽媽叫爸爸…積極復健感動網

南韓網紅禹恩彬曾任空姐，她透露年初遭遇大事故，導致左半邊頭蓋骨被削除，預計還會有一場手術。（取材自Instagram、影片截圖）

南韓 網紅「Woozakka」本名禹恩彬（音譯）過去曾擔任過空姐，還靠著自己的努力考上銀行員；近日她突然透露自己年初遭遇重大事故，導致自己左半邊頭蓋骨被削除，樂觀的她拍片與粉絲們分享自己一路走來的努力，影片至今已逾160萬人觀看。

聯合新聞網「噓！星聞」報導，禹恩彬近日在YT頻道透露自己的遭遇，也公開頭顱手術後左側頭部凹陷的模樣，「感覺我的左腦幾乎沒有骨頭了。」她坦言，術後每次照鏡子都很痛苦，平時為了保護頭部則會戴上帽子，預計後面還會有一場手術。

禹恩彬回想起事發經過，表示今年1月27日準備要參加空服員演講時，突然在人行道上往後倒，導致背部、頭部遭受重大撞擊，除了腦出血、腦水腫外，背部也出現骨折。事發後她被送往醫院緊急開刀，大概有40%的左頭顱骨被暫時切除，保存在冷凍庫中，下次手術將會將頭顱安置回去。

此外，禹恩彬表示，術後她除了積極進行物理、職能治療外，她自己也發現有頭痛和語言障礙，例如有時會將媽媽稱作「爸爸」，或稱比自己年紀小的老公為「哥哥」，而她也對於自己詞彙量不足感到相當震驚。她透露，目前靠著閱讀大量小學生、初中生和高中生書籍來補充單字量，希望能更快克服語言障礙。

網友見了紛紛留言打氣，不少人友深受感動，稱讚她「靈魂很美」、「妳的人生會比任何人更耀眼」、「看起來完全沒有言語障礙。事實上，就像妳受傷之前一樣，好好說話，我希望剩下的手術順利進行，您能完全康復。我為妳加油」。