比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

畫畫的時候，畫作卻被其他小孩子任意塗鴉，你會有什麼樣的反應呢？一位日本 美術大學博士班的畫家櫻井旭，近來就碰到這樣的意外狀況，然而他後續的舉動，卻讓許多網友紛紛叫好。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，現年27歲的櫻井，是金澤美術工藝大學博士後期課程的三年級生，作品主要以油畫的風景畫、肖像畫、靜態畫等等為主。先前他到了比利 時的一個農場地區，現場寫生當地被自然環繞的蔥綠景象。

不料在他畫得差不多、暫時離開畫作的時候，突然出現了兩名孩子，開始擅自在他的畫作上塗鴉。櫻井雖然很驚訝，但決定先暫時觀察狀況，看到孩子們畫得很開心，就決定不要制止他們。

後來孩子還想要一些顏料，櫻井也大方借出，並拍下孩子的作畫過程，最後保留了這幅由他自己和孩子「共同創作」的作品。

もう後戻りはできない！と振り切って記念撮影しました。 pic.twitter.com/CKFXP6lPIw — 桜井 旭 (@raisaku877) 2024年5月9日

儘管是一件看似嚴重的意外，但櫻井認為這件事本身很有藝術美感，也打算將之寫進自己的博士論文中。

其他網友也紛紛表示「有了這段插曲，感覺會變成傳說的作品」、「很不錯耶」、「小孩子真可愛」、「看到小孩塗鴉我自己都『欸』了一下，想不到會這麼寬容」、「好險他們碰到的是你」、「真是了不起的合作」、「不生氣，還拍紀念照，這脾氣真的太好了」。